«Πόρτα Θεμπάγιος σε σούπερ πρόταση ελληνικής ομάδας»

Μία τεράστια πρόταση από το ελληνικό ποδόσφαιρο φέρεται να απέρριψε ο Θεμπάγιος, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την επιστροφή του στην Μπέτις.

Το όνομα του Ντάνι Θεμπάγιος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τα πιο ενδιαφέροντα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού. Ο Ισπανός μέσος έχει δεχθεί κρούσεις από διαφορετικές αγορές, όμως η επιθυμία του παραμένει ξεκάθαρη: θέλει να επιστρέψει στη Ρεάλ Μπέτις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα επιχείρησε να αλλάξει τα δεδομένα, καταθέτοντας πρόταση προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή με ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές. Ωστόσο, η απάντηση του 29χρονου χαφ ήταν αρνητική, καθώς δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Canal Sur Radio, η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε επίσημα τις τελευταίες ημέρες και χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα ελκυστική σε οικονομικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, ο Θεμπάγιος δεν άλλαξε στάση και εξακολουθεί να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την επιστροφή του στη Μπέτις.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν την υπόθεση με ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από την πλευρά των «Ερυθρόλευκων». Το όνομα του Ισπανού μέσου είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την ομάδα του Πειραιά πριν από μερικές εβδομάδες, όμως τότε από τον σύλλογο υπογράμμιζαν ότι μια τέτοια μεταγραφή στην Ελλάδα θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο Θεμπάγιος, άλλωστε, φαίνεται πως βάζει σε προτεραιότητα το αθλητικό πρότζεκτ της Μπέτις και όχι μια οικονομικά δελεαστική πρόταση από άλλη αγορά. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση της Μπέτις, η οποία γνωρίζει την επιθυμία του και προσπαθεί να δημιουργήσει τον απαραίτητο οικονομικό χώρο ώστε να καταστήσει εφικτή τη συμφωνία.