Τα πορτογαλικά ΜΜΕ δεν βλέπουν μέλλον για τον Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Γιώργος Βαγιαννίδης, σύμφωνα με τους Πορτογάλους, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παραχωρηθεί έστω και δανεικός.

Ο 24χρονος (12/9/21) διεθνής δεξιός μπακ παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι στη Σπόρτινγκ, έναντι 13 εκατ. ευρώ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Βαγιαννίδης κατέγραψε 32 συμμετοχές και είχε 7 ασίστ. Όχι άσχημοι αριθμοί για πρώτη χρονιά σε έναν σύλλογο υψηλού επιπέδου. Από τα 32 παιχνίδια, ωστόσο, βασικός ήταν στα 18 και στην Πορτογαλία δεν θεωρούν βέβαιη την παραμονή του.

Ο νεαρός μπακ έχει συμβόλαιο έως το 2030 και οι Πορτογάλοι στα δημοσιεύματά τους έχουν μπλέξει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κρούσεις για τον δανεισμό του Βαγιαννίδη, αφού είναι δύσκολο να γίνει αγορά, διότι οι απαιτήσεις της Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα είναι υψηλές.

Στα ρεπορτάζ τους τα μεγάλα πορτογαλικά σάιτ, σε ό,τι αφορά το ρόστερ των «λιονταριών» υποστηρίζουν ότι ο Βαγιαννίδης είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα φύγει. Υπάρχουν, μάλιστα, σενάρια για τον αντικαταστάτη. Τον Τιερί Κορέια, Πορτογάλο μπακ με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι, ο οποίος ανήκει στη Βαλένθια.

Για τον Βαγιαννίδη, πάντως, υπάρχει και πάλι η πρόκληση του Champions League και είναι δεδομένη η επιθυμία του να μείνει στη Σπόρτινγκ και να παλέψει για να γίνει βασικός. Το θέμα είναι τι θα πράξει αν η ομάδα του, κάνει ξεκάθαρο ότι θα είναι καλύτερο ν' αποχωρήσει. Τότε μπορεί ν' ανοίξει η συζήτηση για επιστροφή στην Ελλάδα.

