Ο απολογισμός του Σαντίνο Αντίνο, που δήλωσε ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού.

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι ένα σπουδαίο πρότζεκτ για τον Παναθηναϊκό.

Για τον 20χρονο (25/10/05) Αργεντινό εξτρέμ οι πράσινοι έδωσαν πολλά εκατομμύρια ευρώ κι έπειτα από ένα εξάμηνο προσαρμογής, όπου ο Αντίνο κατέγραψε 19 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ, όλοι περιμένουν τη νέα σεζόν να δικαιώσει τις προσδοκίες τους.

Ο Αντίνο με ανάρτησή του στα social media έκανε τον απολογισμό του και δήλωσε έτοιμος να πετύχει σπουδαία πράγματα με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αργεντινού:

«Πραγματικά είμαι ευγνώμων για αυτούς τους πρώτους μήνες στον Παναθηναϊκό. Από την πρώτη μέρα, όλοι με έκαναν να νιώσω ευπρόσδεκτος.

Ήταν μια περίοδος γεμάτη αλλαγές, σκληρή δουλειά και μάθηση, καθώς προσαρμοζόμουν σε μια νέα χώρα, μια νέα κουλτούρα και έναν νέο σύλλογο.

Τώρα είναι ώρα για ξεκούραση και ανανέωση, όμως είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ του συλλόγου και με όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε μαζί την επόμενη σεζόν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους φιλάθλους μας για την απίστευτη στήριξη. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και έτοιμοι να πετύχουμε σπουδαία πράγματα.

Αυτή είναι μόνο η αρχή».

