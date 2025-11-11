Παρί - Παναθηναϊκός: Στην Accor Arena Γκοβού και Ραμπεσαντραντανά
Δυο γνώριμες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης (11/1) στην Accor Arena, ώστε να παρακοουθήσουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρί για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.
Η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε τόσο τον πρώην «πράσινο», Σίντνεϊ Γκοβού, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Τριφυλλιού τη σεζόν 2010-11, όσο και τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Έρικ Ραμπεσαντραντανά.
Ο 53χρονος πρώην αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν με καταγωγή από τη Μαδαγασκάρη είχε κάνει πέντε εμφανίσεις με το Δικέφαλο στο στήθος τη σεζόν 2001-02, ενώ ο 46χρονος Γάλλος εξτρέμ είχε αγωνιστεί 24 φορές με τα πράσινα και σημείωσε τρία γκολ, εκ των οποίων το ένα κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου», για τους ομίλους του Champions League (5-1).
