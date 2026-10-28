Παναθηναϊκός - Άρης 2-1: Τα highlights της νίκης του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ελμίν Ραστόντερ στο 89' λύγισε 2-1 τον Άρη, ο οποίος ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε αρκετά καλή εικόνα κι έκανε το 3 στα 3 στη League Phase του Κυπέλλου.
Στο 10' ο Κοντούρης με ωραία προσποίηση, σε κάθετη του Λούζα, άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι. Ο Καντεβέρε στο 65' ισοφάρισε σε εξαιρετική αντεπίθεση των κιτρινόμαυρων κι έπειτα από συνεργασία των Γκαρέ, Παπασαραφιανού.
Στο 89', ωστόσο, σε σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ραστόντερ βγήκε μπροστά από τον Σούταλο και με θαυμάσιο τελείωμα νίκησε τον Βέλιο για το τελικό 2-1.
Τα highlights του αγώνα
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