Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Άρης 2-1.

Ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ελμίν Ραστόντερ στο 89' λύγισε 2-1 τον Άρη, ο οποίος ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε αρκετά καλή εικόνα κι έκανε το 3 στα 3 στη League Phase του Κυπέλλου.

Στο 10' ο Κοντούρης με ωραία προσποίηση, σε κάθετη του Λούζα, άνοιξε το σκορ για το τριφύλλι. Ο Καντεβέρε στο 65' ισοφάρισε σε εξαιρετική αντεπίθεση των κιτρινόμαυρων κι έπειτα από συνεργασία των Γκαρέ, Παπασαραφιανού.

Στο 89', ωστόσο, σε σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ραστόντερ βγήκε μπροστά από τον Σούταλο και με θαυμάσιο τελείωμα νίκησε τον Βέλιο για το τελικό 2-1.

Τα highlights του αγώνα