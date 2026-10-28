O Παναθηναϊκός έπαιξε με δέκα αλλαγές εναντίον του Αρη και κατάφερε να τον νικήσει 2-1 με θαυμάσιο τακουνάκι του Ραστόντερ στο 90', αυξάνοντας τις πιθανότητές του για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 κόντρα στον Άρη, αφού επικράτησε με 2-1 απέναντι στους «κίτρινους» στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, με αποτέλεσμα να μείνει πρώτος στη βαθμολογία της League Phase μαζί με τον Ολυμπιακό και να περιμένει το ντέρμπι των «δικεφάλων» για να δε αν θα έχει μαζί του και την ΑΕΚ.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με τον Κοντούρη στο 10', αλλά λίγο μετά από μία μεγάλη ευκαιρία που είχαν με τον Αντίνο στο δεύτερο μέρος για να κάνουν το 2-0, είδαν τον Άρη να ισοφαρίζει με τον Καντεβέρε στο 65'.

Η ισοπαλία έμοιαζε το πιθανότερο αποτέλεσμα καθώς τα λεπτά κυλούσα, ωστόσο ο Ραστόντερ είχε άλλη άποψη και στο 89' σκόραρε με υπέροχο τελείωμα, έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έκανε το μεγαλύτερο ροτέισον που έχει κάνει ποτέ όσο βρίσκεται στην ομάδα αλλάζοντας δέκα παίκτες. Μόνος ίδιος είναι ο Πένια, που παρέμεινε κάτω από την εστία. Άλλαξε και ο σχηματισμός βάζοντας σήμερα ένα 4-3-3.

Στην τετράδα της άμυνας βρέθηκαν οι Κάτρης και Πάλμερ-Μπράουν στο κέντρο αυτής, Τσάπρας και Κυριακόπουλος στα δύο άκρα της. Στην τριάδα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Λούζα, Τσιριβέργια και Κοντούρης. Στα «φτερά» της επίθεσης δεξιά πήρε θέση ο Γιάγκουσιτς και αριστερά ο Πελίστρι ενώ στην κορυφή ξεκίνησε ο Ραστόντερ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου από την πλευρά του πήγε κι εκείνος σ' ένα 4-2-3-1. Ο Βέλιο ήταν κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας οι Σούταλο και Φαμπιάνο, δεξιά ο Πετρίς, αριστερά ο Χαρούπας.

Στη μεσαία γραμμή η δυάδα αποτελείτο από τους Χόνγκλα, Ντέλε-Μπασίρου. Στην επίθεση αριστερά θα είναι ο Μπουσαΐντ, δεξιά ο Παπασαραφιανός, στη μέση ο Γένσεν και στην κορυφή ο Μιρ.

Ο Κοντούρης σκόραρε με την πρώτη κι έδιωξε την πίεση

Το ξεκίνημα στον αγώνα ήταν νωθρό, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που στη πρώτη ευκαιρία του αγώνα στο 10ο λεπτό βρήκε και γκολ. Ο Λούζα έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον χώρο στον Κοντούρη, που έκανε εξίσου καλή κίνηση και ο Έλληνας μέσος άνοιξε το σκορ μετά από προσποίηση και τελείωμα απέναντι στον Βέλιο.

Ο Άρης έβγαλε αντίδραση κι έξι λεπτά μετά ήρθε και η πρώτη του καλή στιγμή με μια κεφαλιά του Φαμπιάνο έπειτα από σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα όμως πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια χωρίς να τον ανησυχήσει.

Ο ρυθμός ξαναέπεσε και η επόμενη τελική έγινε στο 23', όταν Πελίστρι έκλεψε τη μπάλα κι έφυγε στην αντεπίθεση, έφτασε στα όρια της αντίπαλης περιοχής, επέλεξε να σουτάρει αντί να ψάξει κάποια κάθετη, αλλά το τελείωμά του πήγε απελπιστικά άουτ.

Έξι λεπτά μετά ο Ουρουγουανός απείλησε ξανά, όταν ο Γιάγκουσιτς τον έψαξε με μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, όμως η κεφαλιά του Πελίστρι ήταν αδύναμη και κατέληξε και αρκετά άουτ.

Στο 40' ήρθε και η τρίτη του προσπάθεια, ίσως η δυσκολότερη απ' όλες, όταν έκανε μία κεφαλιά-ψαράκι από τη σέντρα του Λούζα, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Δύο λεπτά μετά ήταν η σειρά του Γιάγκουσιτς, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ από το μακρινό του σουτ.

Στο 43', ο Άρης απείλησε με το μακρινό σουτ του Παπασαραφιανού, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια, που έδειχνε να ελέγχει τη φάση. Αυτή δεν ήταν η τελευταία φάση των «κιτρίνων», αφού ακολούθησε δύο μεγάλες στιγμές.

Πρώτα στο 44' ο Πένια έκανε λάθος πάσα, έδωσε στον Μπουσαΐντ, εκείνος γύρισε στον Μιρ, που ήταν στα όρια της περιοχής, αλλά το πλασέ του Ισπανού έδιωξε ο Πένια.

Ένα λεπτά μετά ο Χαρούπας έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή, τελείωσε τη φάση, αλλά ο Ισπανός πορτιέρε έπεσε κι έδιωξε στη γωνία του. Κάπως έτσι το 1-0 παρέμεινε μέχρι και το τέλος του 45λεπτου.

Ο Αντίνο δεν το... τελείωσε και ο Καντεβέρε ισοφάρισε

Στο δεύτερο μέρος η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στον Άρη στο 54', όταν έγινε η σέντρα από τον Χαρούπα, ο Παπασαραφιανός έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Τρία λεπτά μετά οι «κίτρινοι» επισκέφτηκαν ξανά την εστία του Ισπανού, αλλά το αδύναμο κοντινό σουτ του Γένσεν, απέκρουσε ο κίπερ των «πράσινων» και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη του ευκαιρία στο δεύτερο μέρος στο 60ο λεπτό και ήταν τεράστια. Υπέροχη μπαλιά του Κυριακόπουλου στην πλάτη της άμυνας, ο Ραστόντερ τράβηξε ωραία δύο αμυντικούς, ο Αντίνο έφυγε μόνος του απέναντι στον Βέλιο, όμως ο Πορτογάλος κίπερ τον σταμάτησε με μία τρομερή επέμβαση εξ' επαφής.

Το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε να κάνει το 2-0 στην τρομερή αυτή ευκαιρία του και τιμωρήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Στο 65' ο Τσιριβέγια έκανε μία λάθος πάσα τη μεσαία γραμμή, ο Άρης έφυγε στην αντεπίθεση, ο Γκαρέ πέρασε στον Παπασαραφιανό, που έκοψε ωραία στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Καντεβέρε σκόραρε από κοντά για το 1-1.

Ραστόντερ ο λυτρωτής!

Στο 73' ο Λιβάι πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε το τελείωμα με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Στο 82' απείλησε ξανά, όταν ο Λούζα γέμισε από το φάουλ που εκτέλεσε, ο φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο πήδηξε ψηλά, πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε άουτ τη μπάλα. Ένα λεπτό μετά επέμεινε με νέα ατομική προσπάθεια και σουτ, αλλά δεν τα κατάφερε ούτε τότε.

Τελικά, αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο Ραστόντερ στο 89ο λεπτό, όταν, μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου, πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και τελείωσε εντυπωσιακά τη φάση κάνοντας το 2-1.

Μάλιστα, ο υψηλόσωμος φορ είχε μία ευκαιρία αμέσως μετά να σκοράρει και πάλι, όταν απέφυγε τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή και σούταρε, αλλά ο Βέλιο απέκρουσε.

Ο Άρης είχε μία σημαντική στιγμή στις καθυστερήσεις για να ισοφαρίσει ξανά, αλλά ο Φαμπιάνο δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα στην ωραία σέντρα του Κουαμέ. Έτσι, το 2-1 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο 3/3 στο Κύπελλο όντας πρώτος μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Άρη να μένει στους τέσσερις βαθμούς.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Πάλμερ-Μπράουν (58' Φαν Ντρόνγκελεν), Κάτρης, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κοντούρης (74' Νεμπής), Τσιριβέγια (78' Καμαρά), Γιάγκουσιτς (58' Αντίνο), Πελίστρι (58' Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.

Άρης (πρ. Γρηγορίου): Βέλιο, Φαμπιάνο, Σούταλο, Πετρίς, Χαρούπας, Χόνγκλα (90+1' Γαλανόπουλος), Ντέλε-Μπασίρου (57' Κουαμέ), Γένσεν, Μπουσαΐντ (57' Γκαρέ), Παπασαραφιανός (29' Βοριαζίδης), Μιρ (57' Καντεβέρε).