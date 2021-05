Το «συγκλονιστικός» το κέρδισε επάξια, για μια ακόμη φορά στον πρώτο ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το «αψεγάδιαστος» στη ρεβάνς πρόκρισης. Η λίστα των επιθέτων έχει στερέψει για να περιγράψει τον Ενγκολό Καντέ, ο οποίος φυλούσε την απόλυτη εμφάνιση για τον μεγάλο τελικό του Champions League.

Απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι που ξεκίνησε το ματς χωρίς αμυντικά χαφ, ο εξωγήινος Γάλλος σάρωσε τα πάντα και τους πάντες στο χορτάρι, αλλά αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά και στον αέρα.

Σε 7 «μονομαχίες», βγήκε νικητής στις τέσσερις, όντας ο κορυφαίος στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία για τους Μπλε, πίσω μόνο από Ρούμπεν Ντίας και Στόουνς συνολικά στο ματς.

Σημαντική λεπτομέρεια; Έχει ύψος μόλις 1,68, κάτι που, όμως, δεν τον απέτρεψε να… ελέγξει την εναέρια κυκλοφορία καλύτερα και περισσότερο από κάθε άλλον συμπαίκτη του.

Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, ανακηρύχθηκε και MVP του τελικού, βραβείο που κέρδισε για 3ο σερί παιχνίδι, μετά τους δύο ημιτελικούς!

N'Golo Kanté's #UCLFinal game by numbers for Chelsea:

85% passing accuracy

53 touches

11 duels won (most)

10 ball recoveries (most)

4 aerials won (!)

3 tackles

2 touches in the opp. box

2 clearances

2 interceptions

2 fouls won

One of the great UCL Final performances. pic.twitter.com/dukI1LEL5d

— Squawka Football (@Squawka) May 29, 2021