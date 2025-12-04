Ματσάρα στο Άνφιλντ, με τη Σάντερλαντ να βάζει πολύ δύσκολα στη Λίβερπουλ και να της αποσπά ισοπαλία 1-1 στο Άνφιλντ. Γκέλα για την Τσέλσι, ηττήθηκε από τη Λιντς.

Λίγες ημέρες μετά την εξαιρετική εμφάνιση με τη Γουέστ Χαμ, η Λίβερπουλ... επέστρεψε στις γκέλες, αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-1 εντός έδρας στην εξαιρετική Σάντερλαντ. Οι Reds βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατάφεραν να ισοφαρίσουν από τα... πόδια του Βιρτς, ενώ στο τέλος ο Κιέζα τους έσωσε από νέο σοκ. Πρώτη ισοπαλία στη σεζόν για την ομάδα του Σλοτ η οποία βρέθηκε στην 8η θέση. Οι Μαυρόγατες ήταν πιο επικίνδυνες, θα μπορούσαν ακόμα και τη νίκη, ενώ με τον βαθμό που πήραν είναι στην 5η θέση με την Πάλας.

Οι εξαιρετικές εντυπώσεις που είχε αφήσει η Λίβερπουλ στο Λονδίνο... εξανεμίστηκαν στο πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης με τη Σάντερλαντ. Η φιλοξενούμενη ήταν γενναία και τολμηρή, βρίσκοντας εύκολα τρόπο να σπάσει την πίεση της Λίβερπουλ. Οι Reds είχαν την κατοχή, αλλά όχι και τον τρόπο να φανούν απειλητικοί στην αντίπαλη εστία. Ο Αλεξάντερ Ισακ άγγιξε την μπάλα λιγότερες φορές (14) από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο γήπεδο, ενώ ο Γκόμες μετά τη ματσάρα της Κυριακής... φρόντισε να χάσει όλες τις μονομαχίες που έδωσε. Το α' μέρος δεν είχε γκολ, αλλά δυο δοκάρια και μια καλή ευκαιρία με τον Βιρτς. Στο 23' ο Γερμανός κέρδισε όλες τις κόντρες, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Στο 32' η Σάντερλαντ απάντησε, αλλά τη σουτάρα του Χιουμ έδιωξε με δυσκολία ο Αλισον και με τη βοήθεια του δοκαριού κράτησε το μηδέν. Οι Reds ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 44' πλησίασαν στο γκολ, αλλά η κεφαλιά του ΜακΑλιστερ σταμάτησε στο δοκάρι.

Στην επανάληψη, οι Μαυρόγατες ήταν καλύτερες και είχαν δοκάρι στο 61' με τον Αλντερέντε. Ωστόσο, έξι λεπτά αργότερα ο Ταλμπί εκμεταλλεύθηκε λάθος του Φαν Ντάικ, έκανε το σουτ, βρήκε στα πόδια του Ολλανδού και κατέληξε στα δίχτυα. Ροντέο το ματς από το σημείο εκείνο κι έπειτα, με τη Λίβερπουλ να απαντά στο 81' Ο Βιρτς είχε υπέροχη ενέργεια, το σουτ βρήκε στα πόδια του Μουκιέλε και κατέληξε στα δίχτυα. Η ομάδα του Σλοτ πίεσε ασφυκτικά, αλλά η Σάντερλαντ ήταν αυτή που είχε τη μεγάλη φάση στο τέλος. Ο Ισιντορ έκανε την κούρσα από την πάσα του γκολκίπερ του, πέρασε τον Αλισον, αλλά το πλασέ έδιωξε στη γραμμή ο Κιέζα.



Στραπάτσο για την Τσέλσι

Μπορεί με την Άρσεναλ να κέρδισε τις εντυπώσεις, ωστόσο στο «Έλαντ Ρόουντ» η Τσέλσι ήταν... αγνώριστη. Εκτός έδρας ήττα 3-1 από τη Λιντς και υποχώρηση στην 4η θέση. Ο Μπιγιόλ στο 6ο λεπτό νίκησε τον Ντέλαπ στον αέρα για το 1-0, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο ο Τανάκα με υπέροχο τελείωμα εκτός περιοχής έδωσε αβαντάζ δυο τερμάτων στους γηπεδούχους. Η Τσέλσι αντέδρασε στην επανάληψη και στο 50' ο Νέτο με ωραίο τρόπο κατάφερε να μειώσει. Ωστόσο, η Λιντς είχε τις απαντήσεις και στο 72' ο Κάβερτ - Λιούιν πέτυχε το 3-1, στέλνοντας τους γηπεδούχους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη!