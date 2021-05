Ο Τούχελ συνάντησε για πρώτη φορά τον Αμπράμοβιτς μετά τον τελικό (vid)

Μπορεί ο Τόμας Τούχελ να βρίσκεται από τον Γενάρη στο Λονδίνο, ωστόσο δεν είχε συναντήσει ποτέ του το αφεντικό της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε μετά τον τελικό του Champions League, με τον Γερμανό τεχνικό να τονίζει αστειευόμενος πως ίσως μετά την κατάκτηση της κούπας με τα αυτιά, ο ισχυρός άνδρας των «μπλε» του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

«Ίσως να έχω νέο συμβόλαιο μετά από αυτή την νίκη. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη τώρα στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω πως ήταν η καλύτερη στιγμή για την πρώτη μας συνάντηση ή η χειρότερη γιατί από εδώ και πέρα μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα. Θα μιλήσουμε αύριο, μετά, μπορώ να του πω πως παραμένω… πεινασμένος, θέλω κι άλλους τίτλους, χαρούμενος που είμαι μέλος μίας ομάδας με μεγάλους στόχους, που μου ταιριάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούχελ.

Thomas Tuchel's first meeting with his boss, Roman Abramovich, happened straight after winning the Champions League #uclfinal #ucl #bbcfootball

— BBC Sport (@BBCSport) May 29, 2021