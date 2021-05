Ο Τόνι Κρόος είχε δηλώσει πριν από τους ημιτελικούς με την Τσέλσι ότι «δεν θα έχανα τον ύπνο μου για κανέναν από τους παίκτες της ως μονάδες». Η «καθαρή» πρόκριση των Μπλε επί της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, είχε ως αποτέλεσμα τα λόγια του να γυρίσουν μπούμερανγκ, με τον Μέισον Μάουντ να απαντά μετά το τέλος της ρεβάνς ότι «μάλλον θα πρέπει να χάσει τον ύπνο του για την Τσέλσι ως ομάδα».

Ωστόσο, ο Γερμανός μέσος δεν το άφησε να… πέσει κάτω. Με ανάρτησή του στο twitter, ο 31χρονος σταρ των Μαδριλένων διαβεβαίωσε τον νεαρό Άγγλο ότι εξακολουθεί να… κοιμάται καλά, αλλά δεν παρέλειψε να του δώσει συγχαρητήρια και να του ευχηθεί επίσης καλή τύχη για τον πρώτο τελικό της καριέρας του. Ευγενής άμιλλα ή ειρωνεία;

«Ακόμα κοιμάμαι μια χαρά. Αλλά μπράβο για χθες. Συγχαρητήρια. Καλή τύχη στον πρώτο σου τελικό Champions League»

— Toni Kroos (@ToniKroos) May 6, 2021