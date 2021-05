Μάουντ: «Ίσως τελικά ο Κροος να έπρεπε να χάσει τον ύπνο του»! (vid)

Ο Κροος σε δυο παιχνίδια απέναντι στους «μπλε» του Λονδίνου ταλαιπωρήθηκε τρομερά από τον Ενγκολό Καντέ που ήταν παντού, αλλά και από την υπόλοιπη μεσαία γραμμή της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

Βέβαια, έπεσε στην παγίδα που στο φινάλε αποδεικνύει ότι... καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.

«Δεν έχω χάσει τον ύπνο μου για κανέναν αντίπαλο εδώ και 15 χρόνια...» είχε απαντήσει σε ερώτηση για τους παίκτες της Τσέλσι που θα έπρεπε να προσέξει λίγο περισσότερο.

«Άκουσα ότι πως είπε ότι δεν θα έχανε τον ύπνο του, αλλά τελικά μάλλον θα έπρεπε να το κάνει για ολόκληρη την ομάδα μας. Δεν μπορώ να πω ένα όνομα μόνο» απάντησε ο Μέισον Μάουντ!

"There's nothing like a Champions League Final. You can't replicate that."

Mason Mount on facing City next in the #UCL pic.twitter.com/06zyu86Wrx

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021