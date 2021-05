Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από τα ημιτελικά του Champions League ίσως αποδειχθεί η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι για τον Ζινεντίν Ζιντάν στην τεχνική της ηγεσία. Ο Γάλλος τεχνικός, κόντρα στο χαμηλό προφίλ που κρατά πάντα αναφορικά με το μέλλον του και τις φήμες των media, φέρεται να έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τη Βασίλισσα στο τέλος της σεζόν. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει το «Goal» σε αποκλειστικό του δημοσίευμα, επικαλούμενο αρκετούς παίκτες του ρόστερ, οι οποίοι νιώθουν πως ο Ζιντάν είναι ενοχλημένος και κουρασμένος με ορισμένες καταστάσεις εντός του συλλόγου.

Η καθημερινότητα επί Covid-19, το αποστειρωμένο περιβάλλον και η έλλειψη στήριξης από το κλαμπ στις κακόβουλες κριτικές χαρακτηρίζονται ως οι βασικοί λόγοι πίσω από τη στάση του Γάλλου coach, ο οποίος και δείχνει έτοιμος να φύγει το καλοκαίρι, έναν χρόνο πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Ρεάλ σαφώς επιθυμεί την παραμονή του στον πάγκο, αλλά θα σεβαστεί όποια απόφαση κι αν πάρει, έχοντας ως «άσο στο μανίκι» την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και κυρίως, την προοπτική μεταγραφής του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ακόμη δεν έχει ανανεώσει με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σημειώνεται ότι κατά καιρούς το όνομα του Ζιντάν έχει συνδεθεί με τη Γιουβέντους, για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Zidane could be about to walk away on Real Madrid again

By @MarioCortegana

— Goal News (@GoalNews) May 6, 2021