Για τρίτη φορά φορά από τότε που θεσπίστηκε το Conference League, ο νικητής προέρχεται από το Λονδίνο.

Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε στο κλειστό, ακόμα, κλαμπ των νικητών του Conference League και έγινε η πέμπτη ομάδα που κατακτά τον εν λόγω τίτλο και τρίτη αγγλική. Μάλιστα, το επιπλέον κοινό που έχει με τις άλλες δύο... συμπατριώτισσες που στέφθηκαν νικήτριες στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA είναι ότι εδρεύουν στην ίδια πόλη!

Όπως η Πάλας, Γουέστ Χαμ και Τσέλσι προέρχονται επίσης από το Λονδίνο, το οποίο έχει πάρει... αμπάριζα το Conference από τότε που το εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Φυσικά, τις δύο φορές που η κούπα δεν πήγε εκεί, ήρθε στη Μεσόγειο. Πρώτα στη Ρώμη, το 2022, με τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο να παίρνει τον πρώτο τίτλο και εν συνεχεία στον Πειραιά, με την ιστορική επιτυχία του Ολυμπιακού το 2024!

Σημειώνεται πάντως πως τη νέα σεζόν, το Λονδίνο θα μείνει εκτός συναγωνισμού, καθώς η εκπρόσωπος της Αγγλίας θα είναι η Μπράιτον, που εδρεύει στον Νότο.