Η Σάντερλαντ άφησε εκτός Ευρώπης την Τσέλσι και πήρε εισιτήριο για το Europa League στην τελευταία «στροφή»! Σώθηκε η Τότεναμ, υποβιβάστηκε η Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου.

Φιέστα με νίκη για την Άρσεναλ

Η Άρσεναλ το σήκωσε και το γιόρτασε με νίκη στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας! Οι Gunners επικράτησαν με 2-1 στο «Σέλχαρστ Παρκ» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, κάνοντας φιέστα με τρίποντο. Για τους πρωταθλητές του Αρτέτα άνοιξε το σκορ ο Γκάμπριελ Ζεσούς στο 42ο και το 2-0 διαμόρφωσε ο Νόνι Μαντουέκε στο 48ο λεπτό του ματς. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ματετά στο 89' για το τελικό 2-1. Έτσι οι Κανονιέρηδες ολοκλήρωσαν με νίκη την επιστροφή τους στον αγγλικό θρόνο έπειτα από 22 ολόκληρα χρόνια και πλέον ετοιμάζονται για τον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (30/05, 19:00) στη Βουδαπέστη.

Τέταρτη η Άστον Βίλα που χάλασε το «αντίο» του Πεπ, «αστεράτη» η Λίβερπουλ

Σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι πήρε η Άστον Βίλα που «χάλασε» το αντίο του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των Citizens. Οι Villans επικράτησαν με ανατροπή 2-1 και τερμάτισαν στην τέταρτη θέση της Premier League, κάνοντας τη χάρη και στον Ολυμπιακό που εξασφάλισε τουλάχιστον τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League. Αν και οι Citizens προηγήθηκαν με τον Σεμένιο, οι Villans έφεραν τούμπα το ματς με δυο γκολ του Γουότκινς στο 47΄και το 61΄για την ανατροπή.

Μια θέση πίσω της βρέθηκε η Λίβερπουλ μετά το 1-1 με τη Μπρέντφορντ. Οι Reds προηγήθηκαν με τον Τζόουνς στο 58΄, αλλά οι Λονδρέζοι έσωσαν τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας με τον Σέιντ στο 64΄. Ένας βαθμός ωστόσο που δεν στάθηκε αρκετός για να τους βγάλει στην Ευρώπη, με τη Λίβερπουλ αντίθετα να παίρνει το εισιτήριο για το Champions League.

Στο Europa League Σάντερλαντ και Μπόρνμουθ, έμεινε εκτός Ευρώπης η Τσέλσι!

Τεράστια έκπληξη στην τελευταία στροφή της Premier League, με τη Σάντερλαντ να παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και νίκη με 2-1 επί της Τσέλσι, την οποία άφησε εκτός Ευρώπης! Οι Μαυρόγατες προηγήθηκαν στο 25΄με τον Χιούμ, ενώ στο 50΄διαπλασίασαν το σκορ χάρη στο αυτογκόλ του Μάλο Γκούστο. Το γκολ του Πάλμερ έξι λεπτά αργότερα δεν αρκούσε στην Τσέλσι για να αλλάξει τη μοίρα της, με τη Σάντερλαντ να τερματίζει 7η και να παίρνει την πρόκριση για το Europa League.

Μαζί της στη League Phase του Europa League θα βρεθεί και η Μπόρνμουθ η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Γκιμπς-Ουάιτ άνοιξε το σκορ για τη Φόρεστ στο 34' και ο Ταβερνιέ ισοφάρισε στο 54' διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Στο Conference League θα βρεθεί η Μπράιτον, παρά τη βαριά ήττα με 3-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που τερμάτισε στην τρίτη θέση. Οι Κόκκινοι Διάβολοι επικράτησαν άνετα 3-0, με τα γκολ των Ντόργκου (33΄) και Μπουμό (44΄) στο πρώτο μέρος να κλειδώνουν πρακτικά το ματς. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μπρούνο στο 48΄.

Σώθηκε η Τότεναμ, έπεσε η Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου

Έστω και την τελευταία αγωνιστική, η Τότεναμ απέφυγε έναν καταστροφικό υποβιβασμό στην Championship, με τη Γουέστ Χαμ να είναι εντέλει εκείνη που ακολούθησε Γουλβς και Μπέρνλι στη Β' κατηγορία! Οι Spurs χρειάζονταν νίκη για να είναι σίγουροι και την πήραν, καθώς επικράτησαν 1-0 εντός έδρας της Έβερτον και τερμάτισαν έτσι στη 17η θέση της βαθμολογίας της Premier League. Το χρυσό γκολ σημειώθηκε στο 43ο λεπτό από τον Παλίνια, που πρώτα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά και εν συνεχεία πήρε το ριμπάουντ, σκοράροντας με σουτ από κοντά.

Τα Σφυριά από τη μεριά τους, καθάρισαν με 3-0 τη Λιντς χάρη σε γκολ των Καστεγιάνος (67'), Μπόουεν (80') και Γουίλσον (90+4') αλλά έμειναν στο -2 από τη σωτηρία, έτσι επιστρέφουν στην Championship μετά από 14 συνεχόμενα χρόνια στα σαλόνια. Βασικός για τους ηττημένους ο Ντίνος Μαυροπάνος, που μένει να δούμε αν θα ακολουθήσει τη Γουέστ Χαμ στη Β' κατηγορία ή αν θα αναζητήσει τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Η εγκύκλιος της Premier League

Πρωτάθλημα: Άρσεναλ

Άρσεναλ Champions League: Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ

Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ Europa League: Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ

Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ Conference League: Μπράιτον

Μπράιτον Υποβιβασμός: Γουλβς, Μπέρνλι, Γουέστ Χαμ

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής