Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ο τελικός Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, το Gazz Floor και το φινάλε στα ξένα πρωταθλήματα
Η πιο μεγάλη Κυριακή του Μαϊου έφτασε (24/5) και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, αφού η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να κρατήσει το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ.
Στις 21:00 (Novasports Prime), ο Ολυμπιακός έχει το μεγάλο challenge, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της φετινής Euroleague, ούτως ώστε να ράψει το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του και να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» του μεγάλου του αντιπάλου.
Φυσικά, το Gazzetta από πολύ νωρίτερα θα σας έχει βάλει στο κλίμα του σπουδαίου αγώνα, αφού στις 19:00 η ομάδα του Gazz Floor by Novibet θα αναλύσει τα πάντα γύρω από το παιχνίδι και φυσικά θα έχει live σύνδεση με το T-Center.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, θα ακολουθήσει post game στο YouTube του Gazzetta (22:45), με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, τον Hoopfellas και την υπόλοιπη παρέα να μεταφέρει το κλίμα ανάλογα και με την εξέλιξη του τελικού.
Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, Premier League, Serie A και La Liga ρίχνουν αυλαία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα πρώτα δυο (σσ πρωταθλήματα) και τη μάχη για έξοδο στην Ευρώπη και παραμονή.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (τελικός Κυπέλλου Γυναικών, 17:30, ΕΡΤ2)
- Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ (18:00, Novasports Premier League)
- Τότεναμ - Έβερτον (18:00, Novasports Start)
- Γουεστ Χαμ - Λιντς (18:00, Novasports News)
- Σάντερλαντ - Τσέλσι (18:00, Novasports 6)
- Λίβερπουλ - Μπρέντφορντ (18:00, Novasports 4)
- Μπράιτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00, Novasports 3)
- Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα (18:00, Novasports 2)
- Νάπολι - Ουντινέζε (19:00, Cosmote Sport 1)
- Gazz Floor by Novibet (19:00, YouTube Gazzetta)
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (21:00, Novasports Prime)
- Κρεμονέζε - Κόμο (21:45, Cosmote Sport 8)
- Τορίνο - Γιουβέντους (21:45, Cosmote Sport 1)
- Μίλαν - Κάλιαρι (21:45, Cosmote Sport 2)
- Ελλάς Βερόνα - Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 3)
- Βιγιαρεάλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Novasports 1)
- Gazz Floor by Novibet (22:45, YouTube Gazzetta)
