Καρέτσας και Ντόρτμουντ: Η ρελάνς με τρεις προτάσεις, το πλάνο που αρέσει στον παίκτη και η... υποχώρηση της Γκενκ

Το Gazzetta περιορίζει τη... φωτιά γύρω από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τη Ντόρτμουντ και σας δίνει όλα τα δεδομένα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο hot ονόματα στη μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού και στη Γκενκ έχουν μπόλικη δουλειά αφού οι προτάσεις και οι κρούσεις δεν είναι λίγες. Στο Gazzetta σας είχαμε αναλύσει ποια είναι τα κριτήρια για τον 19χρονο μεσοεπιθετικό ώστε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Στις 8 Μαϊου λοιπόν, ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι είχε αποκαλύψει την πρώτη κίνηση της Ντόρτμουντ προς τον νεαρό ποδοσφαιριστή και στο Gazzetta, πέρα από την επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας, είχαμε αναλύσει και το πώς μπορεί αυτό το «φλερτ» να καταλήξει σε γάμο.

Εν τέλει, οι υψηλές απαιτήσεις της Γκενκ εκείνη την περίοδο, ήταν που έβαλαν... φρένο στους Βεστφαλούς, οι οποίοι ήθελαν να κινηθούν σε ένα ποσό κοντά στα 25 εκατ. ευρώ ενώ οι Βέλγοι ήθελαν 45 εκατ. ευρώ. Τελικά, λόγω κάποιων τραυματισμών στο τέλος της σεζόν σε συνδυασμό με την απουσία της Ευρώπης ενόψει της νέας σεζόν, τα «θέλω» έπεσαν αρκετά.

Κάπως έτσι η Ντόρτμουντ ξαναμπήκε στο παιχνίδι για τον διεθνή μεσοεπιθετικό. Την ίδια στιγμή, ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει στην κορυφή της λίστας του τον Καρέτσα και ίσως και αυτό να λειτούργησε ως δείκτης... πίεσης στον γερμανικό σύλλογο, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή ρελάνς και ήδη έχει πάρει το «οκ» από την πλευρά του παίκτη.

Το πλάνο που έχει παρουσιαστεί στην πλευρά του Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι το ιδανικό για την εξέλιξη του και η φήμη της Ντόρτμουντ με νεαρούς ποδοσφαιριστές είναι παραπάνω από άριστη. Οπότε το πράγμα κολλάει εκ νέου στο deal των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που σύλλεξε το Gazzetta από τη Γερμανία και το Βέλγιο, η Γκενκ δεν είναι διατεθειμένη να πέσει από κάτω από 35 εκατ. ευρώ που ζητάει. Ήδη έκανε μεγάλη υποχώρηση από τα 45 εκατ. ευρώ, όμως οι Βεστφαλοί δεν θέλουν να ξεπεράσουν τα 30 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Ήδη έχουν γίνει τρεις προτάσεις προς την πλευρά των Βέλγων. Η πρώτη που έφτανε τα 26 εκατ. ευρώ έχει ήδη απορριφθεί από τους Βέλγους και πλέον έχουν τεθεί επί τάπητος οι άλλες δύο. Για τη μία, οι πληροφορίες λένε για 28 εκατ. ευρώ και μπόνους επίτευξης στόχων που μπορεί να φτάσουν τον αριθμό «30» αλλά και ποσοστό μεταπώλησης που θα φτάνει το 15 με 20%, με τη Γκενκ να μην δείχνει ιδιαίτερα... ψημένη και να παραμένει στα 35 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, ο γερμανικός σύλλογος έχει ξεπεράσει μόλις μία φορά τα 30 εκατ. ευρώ για παίκτη-επένδυση. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στα 19 του κόστισε 35 εκατ. ευρώ και από εκεί και πέρα, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ στα 17 του κόστισε 30 εκατ. ευρώ, ο Καρίμ Αντεγιέμι στα 20 του κόστισε 30 εκατ. ευρώ, ο Τζέιντον Σάντσο στα 17 κόστισε 20,5 εκατ. ευρώ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ στα 19 του κόστισε 20 εκατ. ευρώ.

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το scouting report της Ντόρτμουντ γύρω από τον ποδοσφαιριστή. Αν και πολλά μεγάλα κλαμπ έχουν περικυκλώσει τον 19χρονο μεσοεπιθετικό μετά την σούπερ σεζόν που έκανε, στο... στρατόπεδο των Βεστφαλών έχουν υπό στενή παρακολούθηση τον ποδοσφαιριστή εδώ και δύο χρόνια, έχοντας πολλές φορές άνθρωπο της ομάδας στα παιχνίδια της Γκενκ για να τον παρακολουθεί.

Για αυτό και έχει μπει στην pole position τόσο άμεσα για την απόκτηση του, «κερδίζοντας» αρχικά το ποδοσφαιριστή και προσπαθώντας να λυγίσει τις απαιτήσεις της Γκενκ. Πρόκειται για ένα story που πιθανόν να καταλήξει σε happy end.