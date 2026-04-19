Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι από τα hot ονόματα της μεταγραφικής αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι και το Gazzetta βάζει κάτω δύο σημαντικές παραμέτρους που αφορούν το μέλλον του.

«Karetsas». Το όνομα που βλέπουμε συχνά-πυκνά στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ και όσο φτάνουμε στο καλοκαίρι, γίνονται και πιο... πολύπλοκα σχετικά με το μέλλον του 18χρονου μεσοεπιθετικού με όλη την Ευρώπη να έχει μπει στην κούρσα για την απόκτησή του.

Αναμφίβολα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι από τα πιο hot ονόματα της μεταγραφικής αγοράς και σε λίγους μήνες αναμένεται να γίνει τιτανομαχία για το ποια ομάδα θα «κλέψει» την υπογραφή του. Δημοσιεύματα, ομάδες, ποσά, «επίσημες» προτάσεις. Από όλα έχει το μενού, όμως δύο πράγματα είναι σίγουρα τη δεδομένη στιγμή.

Η Γκενκ γνωρίζει για το έντονο ενδιαφέρον γύρω από το «διαμάντι» της όπως και ο εκπρόσωπος του διεθνή ποδοσφαιριστή, ωστόσο δεν θα υπάρξει καμία παραπάνω εξέλιξη μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν, δηλαδή μέχρι τα τέλη Μαϊου (23/05 τελευταίο ματς με Λέουβεν). Να θυμίσουμε ότι η βέλγικη ομάδα παλεύει να τερματίσει στην κορυφή των Europe Play offs στο Βέλγιο για να λάβει το εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Το δεύτερο έχει να κάνει με την τιμή εκκίνησης για την πώληση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Στο Gazzetta το είχαμε αναφέρει ξανά ότι ο βελγικός σύλλογος θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με ποσό από 40 με 45 εκατ. ευρώ και άνω. Με τίποτα λιγότερο δεν πρόκειται να κάτσει στο τραπέζι, δεδομένου ότι το συμβόλαιο του Καρέτσα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029 και πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με τεράστιο potential.

Αυτά είναι τα σταντάρ δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το να λέμε ότι τον θέλει η τάδε ή τον θέλει η τάδε δεν υπάρχει λόγος γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που να μην τον θέλει στην κυριολεξία. Το ζητούμενο είναι άλλο, λοιπόν.

Ποια κριτήρια αποτελούν «ρυθμιστές» για να ολοκληρωθεί ένα super deal με φόντο το μέλλον του Καρέτσα;

Αρχικά είναι το ίδιο το παιδί να βρει αυτό που θέλει. Όταν έχεις την ευλογία τόσων πολλών και διαφορετικών επιλογών, τότε ο σκοπός σου είναι να βρεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα για να συνεχίσεις την ανάπτυξη σου.

Μην ξεχνάμε είναι ένα παιδί 18 στα 19 που δεν έχει αγωνιστεί μακριά από το σπίτι του στο Βέλγιο. Οπότε όπου πάει, θα πρέπει να είναι το κατάλληλο περιβάλλον και το πλάνο που θα του εφαρμόσει μία ομάδα να κουμπώνει αρμονικά στα θέλω του και στο καλό της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης.

Οπότε καλά τα βαριά ονόματα, καλά τα πολλά χρήματα αλλά το βασικό που θα πρέπει να κάνουν οι ομάδες είναι το project που θα παρουσιάσουν στον διεθνή μεσοεπιθετικό. Ωστόσο η παραπάνω... ευλογία των πολλών ομάδων, μειώνεται σε σημαντικό βαθμό λόγω του δεύτερου κριτηρίου.

Όλη η Ευρώπη τον θέλει. Πόσες ομάδες όμως μπορούν πραγματικά να δώσουν τα χρήματα που ζητάει η Γκενκ; Ελάχιστες!

Το ποσό που ζητάει η Γκενκ είναι ήδη υψηλό και από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα κλαμπ, σίγουρα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Τα ύψη φτάνουν σε σημείο που λίγοι σύλλογοι μπορούν να καλύψουν οικονομικά αυτή την περίπτωση, οπότε εκεί θα πρέπει να περιοριστεί και η αναζήτηση του Καρέτσα.

Αυτή τη στιγμή μόνο οι πέντε κορυφαίες ομάδες της Premier League έχουν την οικονομική δυνατότητα να κινηθούν για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για τη Μάντσεστερ Σίτι, την Τσέλσι, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ. Στη λίστα θα μπορούσε να μπει και η Ρεάλ Μαδρίτης (εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα λόγω της αλλαγής προπονητή στο τέλος της σεζόν) αλλά και η Παρί Σεν Ζερμέν (εκεί μπαίνει στη συζήτηση η υπεροπλία στους εξτρέμ).

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλα κλαμπ που μπορούν να τον αγοράσουν (όπως σας είχαμε αποκαλύψει για την Κόμο) όμως θα πρέπει πρώτα να πουλήσουν με μεγάλο ποσό έναν παίκτη του ρόστερ για να έχουν το ρευστό να κινηθούν για τον Καρέτσα.

Οπότε συνοψίζουμε ότι τα δύο δεδομένα στην υπόθεση του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι το πιο πλάνο θα κουμπώσει καλύτερα στον 18χρονο μεσοεπιθετικό και το ποιες ομάδες μπορούν να ανταποκριθούν στα οικονομικά κριτήρια της Γκενκ. Στο δικό του μυαλό, ο διεθνής ποδοσφαιριστής είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην ομάδα και στον στόχο που έχει για τη φετινή σεζόν, αφήνοντας τις... σειρήνες για το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και θα έχουν στην πραγματικότητα, νόημα ύπαρξης.