Η Ντόρτμουντ έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η οποία ωστόσο θα πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Γκενκ.

Κάτοικο Βεστφαλίας θέλει να κάνει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η Μπορούσια Ντόρτμουντ! Η ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ έχει έρθει ήδη σε επαφή με την πλευρά του παίκτη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι οι Γερμανοί επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Έλληνα διεθνή αλλά προς το παρόν υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι.

Οι Βέλγοι ζητούν 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ελπιδοφόρου παίκτη, ποσό που τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ντόρτμουντ το θεωρεί πολύ υψηλό. Αυτό είναι ένα... αγκάθι στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.

Ο 18χρονος υπερταλαντούχος μεσοεπιθετικός της Γκενκ τη φετινή σεζόν μετρά 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει σημειώσει τρία τέρματα και έχει μοιράσει 18 ασίστ.

Η ομάδα του Βελγίου δε φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει με λιγότερα χρήματα για τον Καρέτσα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.