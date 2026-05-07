Καρέτσας: Συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ντόρτμουντ
Κάτοικο Βεστφαλίας θέλει να κάνει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η Μπορούσια Ντόρτμουντ! Η ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ έχει έρθει ήδη σε επαφή με την πλευρά του παίκτη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι οι Γερμανοί επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Έλληνα διεθνή αλλά προς το παρόν υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι.
Οι Βέλγοι ζητούν 45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ελπιδοφόρου παίκτη, ποσό που τη δεδομένη χρονική στιγμή η Ντόρτμουντ το θεωρεί πολύ υψηλό. Αυτό είναι ένα... αγκάθι στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.
Ο 18χρονος υπερταλαντούχος μεσοεπιθετικός της Γκενκ τη φετινή σεζόν μετρά 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει σημειώσει τρία τέρματα και έχει μοιράσει 18 ασίστ.
Η ομάδα του Βελγίου δε φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει με λιγότερα χρήματα για τον Καρέτσα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
🇬🇷 EXCL - It’s moving for Kostas Karetsas!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 7, 2026
🟡⚫️ KRC Genk wonderkid met with the officials of Borussia Dortmund last week, but… negotiations are stalling over the transfer fee.
🔵 Genk are demanding around €35M, a figure that BVB are unwilling to pay for now.
👀 One to… pic.twitter.com/1exBbu0u61
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.