Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει… τρέλα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και η Μίλαν μπαίνει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησης του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι από τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν hot ονόματα στην θερινή μεταγραφική περίοδο και η Μίλαν έχει μπει δυνατά στην απόκτηση του.

Με τη Γκενκ εκτός Ευρώπης τη φετινή σεζόν, η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα αποτελεί από τις πιο hot του μεταγραφικού παζαριού και ήδη ουκ ολίγες τον έχουν προσεγγίσει.

Ωστόσο, όπως σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta, υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια για να πάρει την απόφαση του ο 19χρονος (19//11/07) μεσοεπιθετικός και την ίδια στιγμή, να καλυφθούν η οικονομικές απαιτήσεις της Γκενκ που φτάνουν τα 40 με 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, η Μίλαν φαίνεται να ρώτησε για τον διεθνή μεσοεπιθετικό καθώς, όπως επιβεβαιώνεται από πηγές στην Ιταλία, αποτελεί διακαή πόθο του Ρούμπεν Αμορίμ που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος προπονητής είναι λάτρης των wonderkid και είχε ξεχωρίσει τον Καρέτσα από τότε που ήταν προπονητής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ είχε διαμορφώσει εξαιρετική άποψη από όταν στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Ο ταλαντούχος Έλληνας εξτρέμ τη σεζόν που πέρασε ήταν εκπληκτικός και μέτρησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 17 ασίστ! Συνολικά με τη Γκενκ έχει 92 αγώνες, 6 γκολ και 23 ασίστ.