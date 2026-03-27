Το Gazzetta συστήνει στο ελληνικό κοινό τον Όλιβερ Καψιμάλης, διεθνής με την Κ19 της Σουηδίας και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στη Σουηδία.

Σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν ουκ ολίγοι ποδοσφαιριστές σε νεαρή ηλικία που αποτελούν την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και έχουν ρίζες από την Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με το εθνόσημο.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta τη συνέντευξη του Νίκου Τσακίρη που αγωνίζεται στο MLS και στην Κ20 των ΗΠΑ ή την περίπτωση του Ματέο Ντιμαρέλι της Χιούστον Ντάιναμο που προέρχεται από Παναθηναϊκή οικογένεια.

Μία ακόμα περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει ρίζες από την Ελλάδα και απασχολεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με φόντο το μέλλον, είναι αυτή του Όλιβερ Καψιμάλη της Χάλμσταντ, που τη νέα σεζόν στη Σουηδία θα αγωνίζεται ως δανεικός στη Λάχολμς της τρίτης κατηγορίας προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

Ο 18χρονος εξτρέμ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας αυτή τη στιγμή, κλήθηκε και μπήκε απευθείας βασικός με την Κ19 της Σουηδίας και ήδη έχει παίξει σε τέσσερα ματς με την πρώτη ομάδα της Χάλμσταντ αφήνοντας εξαιρετικά δείγματα γραφής.

Το Gazzetta έψαξε και βρήκε πληροφορίες για τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και σας τον συστήνει μέσα από τη σχέση του με την Ελλάδα, το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον το EURO 2004 παρότι δεν είχε γεννηθεί τότε αλλά και το στυλ παιχνιδιού του.

Ο στίβος, το ποδόσφαιρο και η φανέλα του Χαριστέα

Γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 2007, μόλις τρία χρόνια μετά το έπος της Εθνικής Ελλάδος στο EURO 2004, στο Χάλμσταντ της Σουηδίας και από νεαρή ηλικία ξεκίνησε να δείχνει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα ήταν μόλις πέντε ετών όταν ο πατέρας μου τον πήρε μαζί του στην ομάδα όπου ήταν προπονητής, ωστόσο παράλληλα έκανε και στίβο μέχρι την ηλικία των 12-13 ετών. Τότε ήταν που έπρεπε να διαλέξει τι θα κάνει αφού η Χάλμσταντ είχε δείξει ότι τον θέλει. Εν τέλει το ποδόσφαιρο βγήκε νικητής μέσα του καθώς θεώρησε ότι θα του κάνει καλό στο σώμα του.

Αν και δεν έζησε το EURO 2004, ο ίδιος έχει δει ουκ ολίγα βίντεο από εκείνη την ιστορική μέρα στην Πορτογαλία και για αυτόν τον λόγο είχε τρέλα με τον Άγγελο Χαριστέα, τον σκόρερ του μεγάλου τελικού για την Ελλάδα. Ο πατέρας του, μάλιστα, του είχε αγοράσει φανέλα της Ελλάδας με το όνομα του άλλοτε φορ με την οποία ο μικρός Όλιβερ έπαιζε στους δρόμους και στις γειτονιές.

Πέρα από τον Χαριστέα, είναι ένα παιδί που έχει ως είδωλο τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς ξεχωρίζει την ποιότητα του, τις ικανότητες του στον αγωνιστικό χώρο και γενικώς το mentality νικητή που βγάζει προς τα έξω. Περνάει ώρες παρακολουθώντας τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο και αναλύοντας το κάθε τι που κάνει.

Ο Όλιβερ Καψιμάλης σε νεαρή ηλικία με τη φανέλα του Χαριστέα

Η σχέση του με την Ελλάδα

Ο πατέρας του Όλιβερ είναι ο συνδετικός του κρίκος με την Ελλάδα καθώς έχει καταγωγή από τη χώρα μας και συγκεκριμένα από ένα χωριό κοντά στα Ιωάννινα λόγω του παππού, ωστόσο δεν το έχει επισκεφτεί ποτέ ο ίδιος. Αντιθέτως, έχει έρθει ουκ ολίγες φορές στη χώρα μας για διακοπές αλλά σε νησιώτικους προορισμούς.

Την ίδια στιγμή δεν μιλάει καλά ελληνικά ακόμα αλλά είναι μία γλώσσα που θα ήθελε να μάθει λόγω της άμεσης καταγωγής του ενώ παρακολουθεί αρκετά το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας ως αγαπημένο παίκτη τον Κώστα Μανωλά ενώ θαυμάζει τους Έλληνες αμυντικούς καθώς η Ελλάδα έχει βγάλει αρκετούς τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά την εθνική ομάδα, η πλευρά του 18χρονου ποδοσφαιριστή δεν έχει δεχθεί κάποια κρούση από την ελληνική ομοσπονδία, ωστόσο το ταλέντο και ο τρόπος που εξελίσσεται δεν είναι απίθανο να κινήσει το ενδιαφέρον από τη χώρα μας.

Η φανέλα του Χαριστέα που είχε αγοράσει λόγω του γκολ του στο EURO 2004

Το επαγγελματικό ντεμπούτο, η Κ19 της Σουηδίας και το... γκολφ

Στα 13 του εντάχθηκε στην Χάλμσταντ και μεγάλωσε στις ακαδημίες του φτάνοντας μέχρι και την πρώτη ομάδα. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025 για το κύπελλο Σουηδίας όπου έδειξε και τα πρώτα δείγματα γραφής στον κόουτς Γιόχαν Λίντχολμ.

Τον περασμένο Οκτώβρη έκανε την πρώτη του συμμετοχή στο σουηδικό πρωτάθλημα όπου αγωνίστηκε για 62 λεπτά και τράβηξε τα βλέμματα πάνω του μέσα από το ταλέντο που είχε. Για αυτό άλλωστε και η Χάλμσταντ επέλεξε να τον παραχωρήσει δανεικό για αυτή τη χρονιά στη Λάχολμς που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της χώρας προκειμένου να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Η επιβράβευση ήρθε και με την παρθενική του κλήση στην Κ19 της Σουηδίας. Ο Ρότζερ Φράνζεν τον είχε τσεκάρει σε φιλικά με την Κ18 και επέλεξε να τον καλέσει στην Κ19 για την Elite Round ενόψει του EURO U19 με αντιπάλους τη Γερμανία, την Αυστρία και φυσικά την Ελλάδα την οποία αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική.

Κόντρα στην πρώτη, ο Καψιμάλης ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Σουηδίας και παρά το ισόπαλο 2-2, ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Μάλιστα είχε μία σπουδαία ευκαιρία λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου να βρει δίχτυα αλλά το εξαιρετικό πλασέ του πήγε άουτ.

Από εκεί και πέρα, πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο 18χρονος εξτρέμ διανύει τους τελευταίους μήνες στο σχολείο (!) και περιμένει να αποφοιτήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, οπότε τα μαθήματα παίζουν κυρίαρχο ρόλο μαζί με το ποδόσφαιρο στη ζωή του. Τα καλοκαίρια που είναι πιο ήρεμος, προτιμά την χαλάρωση στην παραλία ή να παίζει γκολφ, κάτι του αρέσει αρκετά.

Η συμβουλή που τον... ακολουθεί μέχρι τώρα

«Το μυαλό είναι το πιο σημαντικό εργαλείο». Πριν λίγα 24ώρα, το Gazzetta είχε κάνει ένα αφιέρωμα σχετικά με τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Γιόχαν Κρόιφ που αποφάσισε να... παντρέψει την ποιότητα και το ταλέντο με το μυαλό στο ποδόσφαιρο. Και η παραπάνω συμβουλή που έλαβε από νεαρή ηλικία ο Όλιβερ, υπηρετεί απόλυτα αυτό.

Ο 18χρονος εξτρέμ είναι ένας γρήγορος εξτρέμ, κάτι που αποτελεί και το ατού του σε συνδυασμό με την τεχνική του κατάρτιση. Έχει εξαιρετικές επαφές με την μπάλα και μπορεί να συγκλίνει προς τα μέσα από τα αριστερά στα δεξιά και να εκτελεί ή να μοιράζει ασίστ. Η αντίληψη του είναι επίσης ένα βασικό προσόν που διαθέτει, κάτι που φάνηκε από το παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Βοήθειες στο αμυντικό τρανζίσιον, απειλητικός σε κάθε του επίθεση με την μπάλα ή χωρίς και... πονοκέφαλος για τους αμυντικούς λόγω της ταχύτητάς του και των κινήσεων στην πλάτη τους. Σίγουρα τα περιθώρια βελτίωσης είναι πολλά όπως η απόφαση στην τελική πάσα ή σουτ, η ενεργοποίηση του «αδύναμου» ποδιού που θα τον βοηθήσει να πάρει ακόμα περισσότερες ενέργειες.

Όπως και να χει, μιλάμε για ένα ταλέντο που ήδη ξεχωρίζει και στα κατάλληλα χέρια μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ποδοσφαιριστή που στο μέλλον θα τον συζητάμε. Το θέμα είναι αν θα φοράει το εθνόσημο της Ελλάδας ή όχι.