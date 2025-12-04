Νέος «Καρέτσας»: Αυτός είναι ο 16χρονος Ματέο Ντιμαρέλι με την Παναθηναϊκή οικογένεια
Το 2009 αποτελεί ένα σημαδιακό έτος για τις ΗΠΑ καθώς στις 20 Γενάρη ορκίστηκε ο Μπάρακ Ομπάμα ως ο 44ος πρόεδρος, αποτελώντας τον πρώτο αφροαμερικανό που κάθεται στον προεδρικό θώκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπό αυτό το καθεστώς, κάπου στο Χιούστον του Τέξας ήρθε στη ζωή ένα από τα wonderkid του MLS αυτή τη στιγμή.
Ένα παιδί που γεννήθηκε, μεγάλωσε και πλέον ζει μέσα από το ποδόσφαιρο, σε μία πολιτεία όπου το μπέιζμπολ, το μπάσκετ και το ράγκμπι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως στη δική του καρδιά, το soccer έγινε πρωταγωνιστής και πλέον θεωρείται ως ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες της Χιούστον Ντάιναμο (ομάδα που παίζει και ο άλλοτε φορ της ΑΕΚ, Έκι Πόνσε).
Το «remember the name» ανήκει στον Ματέο Ντιμαρέλι. Παρότι είναι μόλις 16 ετών, αποτελεί βασικό μέλος της Β' ομάδας του αμερικανικού συλλόγου, ετοιμάζεται για να ενταχθεί στην πρώτη ομάδα και παράλληλα, κεντρίζει το ενδιαφέρον της χώρας καθώς έχει ελληνικές ρίζες.
Το Gazzetta ρίχνει στο τραπέζι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον 16χρονο εξτρέμ και σας συστήνει το next big thing του αμερικάνικου αλλά και ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η τρέλα του μπαμπά για το ποδόσφαιρο πέρασε και στον... γιο!
Γεννημένος στο Χιούστον του Τέξας στις 28 Μαϊου του 2009, ο Ματέο Ντιμαρέλι ένιωσε από πολύ νωρίς τι εστί το ποδόσφαιρο. Ο πατέρας του, Όρλαντ ήταν χρόνια οπαδός του αθλήματος και αυτή η τρέλα πέρασε και στον γιο, ο οποίος εντάχθηκε από αρκετά νεαρή ηλικία στο ποδόσφαιρο.
Συγκεκριμένα, από τη μέρα που άρχισε να περπατάει είχε μία μπάλα στα πόδια και στα τρία του χρόνια ξεκίνησε να παίζει σε ομάδες. Στην αρχή ήταν στράικερ και στην πορεία μετατοπίστηκε στα άκρα της επίθεσης ενώ πλέον μπορεί να αγωνιστεί και πίσω από τον φορ.
Όλη του η καθημερινότητα ήταν γύρω από την στρογγυλή θέα, με τον ίδιο να βλέπεις αρκετές φορές αγώνες μαζί με τον πατέρα του, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
Μάλιστα, ένα από τα παιχνίδια που έχει μείνει στο μυαλό του νεαρού ποδοσφαιριστή ήταν η απίστευτη ανατροπή της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν. Πάμε πίσω στον Μάρτιο του 2017, όταν οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα... ξίφη τους για τη φάση των «16» και το επικό 4-0 του πρώτου αγώνα στο Παρίσι, έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα των «μπλαουγκράνα» του Μέσι και του Νεϊμάρ.
Ωστόσο στη ρεβάνς, έγινε η ανατροπή των ανατροπών. Ένα αδιανόητο come back όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 6-1 (!) και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά, καταφέρνοντας να κάνει τη στιγμή ανεξίτηλη στο μυαλό όσων παρακολούθησαν το ματς. Μεταξύ αυτών, ήταν και του 8χρονου, τότε, Ντιμαρέλι.
Η σχέση με την Ελλάδα και η Εθνική Ομάδα
Σχεδόν κανείς δεν το γνώριζε αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει και ελληνικές ρίζες και μάλιστα έρχεται ανά τακτά διαστήματα στη χώρα μας για διακοπές καθώς έχει μέλη της οικογένειας του στην Ελλάδα. Η σύνδεση του με τη χώρα είναι από την πλευρά του μπαμπά του, ο οποίος είναι μισός Αλβανός και μισός Έλληνας.
Την ίδια στιγμή, η μητέρα του είναι από το Μεξικό και ο ίδιος έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ. Όπερ σημαίνει ότι τον διεκδικούν τέσσερις χώρες (!) για την υπηκοότητα και παράλληλα, στο ποδοσφαιρικό σκέλος, για την Εθνική Ομάδα.
Προς το παρόν, έχει κληθεί από τα μικρά κλιμάκια των ΗΠΑ φτάνοντας μέχρι την Κ17 ενώ στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ αγωνίστηκε πρόσφατα με το εθνόσημο του Μεξικό.
🇦🇱🇺🇸🇲🇽 Mattheo Dimareli is causing sensation in American youth football.— Albanian Football Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) April 13, 2025
Dimareli is just 15 years old and plays for Houston in the MLS Next Pro where he has one goal and one assist in five games. He is a very strong dribbler and a left footer.
Dimareli's father is from… pic.twitter.com/ytH3xcm90p
Πληροφορίες από την Αλβανία αναφέρουν πως η ομοσπονδία της χώρας κάνει ήδη προσπάθειες για να τον πείσει να αγωνιστεί με την εθνική της ομάδα, με τον 16χρονο εξτρέμ να μην έχει αποφασίσει ακόμα την τελική του επιλογή.
Κάπου εδώ μπαίνει στη συζήτηση και η Εθνική Ελλάδος η οποία δεν περνάει αδιάφορη από τον Ντιμαρέλι και την οικογένεια του, έχοντας και αυτή την προοπτική στο τραπέζι.
Bro casually put that in 😭— GoldCleats Soccer App 📲 (@GoldCleats) October 14, 2025
@mattheo_dimareli#GoldCleatsPlayerApp #MLSNext #Soccer #GoldCleats #SoccerScouting #Football #Goalkeeper#Save #FreeKick #Goal pic.twitter.com/ChBmxPiFV4
Το διαρκείας στον Παναθηναϊκό, ο Giannis και τα τρία «H»
Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Ντιμαρέλι έχει επισκεφτεί ουκ ολίγες φορές την Ελλάδα. Ο πατέρας του μάλιστα είχε διαρκείας για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και πήγαινε συχνά στο γήπεδο όποτε ήταν στη χώρα μας, όπως και τα μέλη της οικογένειας του που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Ο ίδιος βέβαια, δεν έχει παρακολουθήσει ακόμα από κοντά ματς ελληνικού πρωταθλήματος, ωστόσο έχει αρκετές επιρροές από το ελληνικό στοιχείο. Εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθεί με τον πατέρα του την Εθνική Ελλάδος, κοιτάει με προσοχή τις κινήσεις τόσο του Τάσου Μπακασέτα τον οποίο θαυμάζει για τον τρόπο παιχνιδιού και την ποιότητα του όσο και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που μαγεύει σε κάθε αγώνα με το εθνόσημο.
Από την άλλη βέβαια, το μεγάλο του είδωλο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο των Μπακς. Παρότι ποδοσφαιριστής, ο Ντιμαρέλι είναι ένθερμος φίλος του μπάσκετ και παρακολουθεί συχνά τον Έλληνα σταρ να δεσπόζει στο NBA, κάνοντας τον να απορεί με τα κατορθώματά του. Φυσικά, ένας από τους λόγους που τον θαυμάζει είναι η ιστορία του διεθνή μπασκετμπολίστα για τον τρόπο που έφτασε στην κορυφή.
Άξιο αναφοράς, όμως, είναι ότι στο μυαλό του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή δεσπόζει μία συγκεκριμένη συμβουλή. Για την ακρίβεια, είναι τρία γράμματα τα οποία τον... οδηγούν στην πορεία του στα γήπεδα.
Είναι τα τρία «H», που συμβολίζουν τις λέξεις Honest, Humble και Hungry που σημαίνουν ειλικρινής, ταπεινός και πεινασμένος. Με αυτό το σκεπτικό, ο Ματέο προχωράει, εξελίσσεται και μεγαλώνει στον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Στυλ που θυμίζει Ρόμπεν και η γκολάρα που έγινε θέμα συζήτησης στην Αμερική
Ωραία η ιστορία του όμως ποιο είναι το αγωνιστικό προφίλ που κάνει τον 16χρονο εξτρέμ ξεχωριστό στις ΗΠΑ; Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που θυμίζει αρκετά τις κινήσεις του Άριεν Ρόμπεν. Δεξί εξτρέμ και αριστεροπόδαρος. Ο συνδυασμός έχει σχεδόν σίγουρο αποτέλεσμα. Δηλαδή λάτρης του «κλείνω προς τα μέσα και εκτελώ».
Ο Ντιμαρέλι είναι τέτοιος ποδοσφαιριστής. Του αρέσει να πηγαίνει στο ένας με έναν, έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, σε βαθμό να χάνει σπάνια την μπάλα και η τελική του κίνηση είναι να μπαίνει προς τα μέσα από τα δεξιά και να εκτελεί με το αριστερό.
Εκτός από το επιθετικό σκέλος, ο Ματέο βοηθάει και στο αμυντικό κομμάτι καθώς γυρνάει ουκ ολίγες φορές να στηρίξει τον αντίστοιχο ακραίο μπακ ενώ όταν χάνει την μπάλα, πάντα παλεύει να ανακτήσει την κατοχή της. Είναι ταχύς στον κενό χώρο, οι πάσες του στο τρίτο μισό συνήθως δεν είναι βεβιασμένες και βγάζει μία ωριμότητα στο παιχνίδι του παρά το νεαρό της ηλικίας του.
Φυσικά, έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης σε όλους τους τομείς, με κυριότερο την υπερβολική κατοχή της μπάλας σε μερικές φάσεις του αγώνα ενώ παρασέρνεται όταν του βγαίνουν οι ντρίμπλες και κάνει τη μία παραπάνω που δεν χρειάζεται. Ωστόσο μιλάμε για ένα παιδί μόλις 16 ετών.
Δείγμα του ταλέντου και του τρόπου που αγωνίζεται, είναι ένα απίθανο γκολ που πέτυχε με τη Β' ομάδα της Χιούστον Ντάιναμο στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Βανκούβερ. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, με το ματς χωρίς σκορ, ο 16χρονος εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα δεξιά, απέφυγε τρεις αμυντικούς και εκτέλεσε με το αριστερό κάνοντας το 1-0 για την ομάδα.
Ένα τέρμα που έγινε viral στις ΗΠΑ και στην πολιτεία του Τέξας, φέρνοντας το όνομα του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή στο προσκήνιο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μέλλον του ανήκει από τη στιγμή που έχει ελληνικές ρίζες, δεν θα είναι έκπληξη αν τον δούμε να απασχολεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο σύντομα.