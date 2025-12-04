Νέος «Καρέτσας»: Αυτός είναι ο 16χρονος Ματέο Ντιμαρέλι με την Παναθηναϊκή οικογένεια

Το 2009 αποτελεί ένα σημαδιακό έτος για τις ΗΠΑ καθώς στις 20 Γενάρη ορκίστηκε ο Μπάρακ Ομπάμα ως ο 44ος πρόεδρος, αποτελώντας τον πρώτο αφροαμερικανό που κάθεται στον προεδρικό θώκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπό αυτό το καθεστώς, κάπου στο Χιούστον του Τέξας ήρθε στη ζωή ένα από τα wonderkid του MLS αυτή τη στιγμή.

Ένα παιδί που γεννήθηκε, μεγάλωσε και πλέον ζει μέσα από το ποδόσφαιρο, σε μία πολιτεία όπου το μπέιζμπολ, το μπάσκετ και το ράγκμπι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως στη δική του καρδιά, το soccer έγινε πρωταγωνιστής και πλέον θεωρείται ως ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες της Χιούστον Ντάιναμο (ομάδα που παίζει και ο άλλοτε φορ της ΑΕΚ, Έκι Πόνσε).

Το «remember the name» ανήκει στον Ματέο Ντιμαρέλι. Παρότι είναι μόλις 16 ετών, αποτελεί βασικό μέλος της Β' ομάδας του αμερικανικού συλλόγου, ετοιμάζεται για να ενταχθεί στην πρώτη ομάδα και παράλληλα, κεντρίζει το ενδιαφέρον της χώρας καθώς έχει ελληνικές ρίζες.

Το Gazzetta ρίχνει στο τραπέζι όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον 16χρονο εξτρέμ και σας συστήνει το next big thing του αμερικάνικου αλλά και ελληνικού ποδοσφαίρου.