Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το φιλικό ματς της Ελλάδας με τη Σουηδία.

Η Εθνική Ελλάδος μοιράστηκε με τους φιλάθλους της την παρακάμερα από το φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Σουηδία στη Στοκχόλμη.

Το βίντεο αποτυπώνει όσα δεν έδειξαν οι κάμερες, με τους πανηγυρισμούς των παικτών της «γαλανόλευκης», αλλά και την εξαιρετική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι Έλληνες ομογενείς στις κερκίδες της Strawberry Arena.

Μια από τις καλύτερες στιγμές της παρακάμερας ήταν και η ζεστή αγκαλιά του Χρήστου Ζαφείρη με φίλους που βρέθηκαν στο γήπεδο για να τον δουν από κοντά.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε να χάνει με 2-1 μετά την ανατροπή των γηπεδούχων, το γκολ του Μασούρα στο 95' όμως διαμόρφωσε το τελικό 2-2 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.