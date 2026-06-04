Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη και του Ανδρέα Τεττέη μετά το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία.

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο κορυφαίος της Εθνικής στο φιλικό με τη Σουηδία, ενώ και ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε μάχες και είχε μία σημαντική ευκαιρία για να σκοράρει.

Στο τέλος του αγώνα ο εξτρέμ της Μπριζ σχολίασε: «Ήταν το τελευταίο φιλικό της Σουηδίας πριν πάει στο Μουντιάλ, δυνατό τεστ. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε όλες τις ευκαιρίες. Τώρα κοιτάμε την Ιταλία. Περιμένουμε την ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο να είναι όπως στα φιλικά που είχαμε εκεί πέρσι. Να έχουμε τη στήριξη του κόσμου και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Μπροστά στο κοινό μας και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν για την Εθνική».

Ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού Ανδρέας Τεττέη συμπλήρωσε: «Ο αντίπαλος ήταν ανταγωνιστικός, θα είναι στο Μουντιάλ με παίκτες που αγωνίζονται σε μεγάλα πρωταθλήματα, Εμείς δεν τα παρατάμε ποτέ και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Με την Ιταλία, παίζουμε με μία ομάδα με βαριά φανέλα κι εκεί θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να δείξουμε περισσότερα πράγματα απ' αυτά που κάναμε σήμερα».



