Νίκος Τσακίρης στο Gazzetta: «Θα εξερευνούσα την επιλογή της Εθνικής Ελλάδας, ανοικτό να παίξω στη Superleague»

- Αρχικά, μιλάς ελληνικά;

«Όχι, όχι δεν μιλάω».

- Ποια είναι η σύνδεση σου με την Ελλάδα;

«Ο παππούς μου από την πλευρά του πατέρα μου ήταν από την Ελλάδα. Δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα και αυτή είναι η σύνδεση μου».

- Το όνομα σου είναι από τον παππού σου;

«Όχι, είναι το δεύτερο όνομα του πατέρα μου που λέγεται Νικόλας».

- Έχεις έρθει στην Ελλάδα;

«Δεν έχω έρθει ακόμα».

- Πώς ξεκίνησες το ποδόσφαιρο;

«Ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο και ήμουν πάντα μαζί μου από τότε που ήμουν μικρός όπως και ο αδερφός μου. Στις ΗΠΑ όντως όλοι παίζουν μπάσκετ ή ράγκμπι αλλά για εμένα το ποδόσφαιρο ήταν αυτό που μου άρεσε περισσότερο. Παίζαμε μαζί με τον πατέρα μου συνέχεια από τότε που ήμουν πολύ μικρός. Στα 10 με 11 ξεκίνησα σε ακαδημία».

- Είχες κάποιο είδωλο;

«Μέσι. Ειδικά τότε που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, δεν υπήρχε καλύτερος στον κόσμο».

- Ποιο παιχνίδι θυμάσαι έντονα από τότε που ήσουν μικρός;

«Για εμένα εκείνη την περίοδο, το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το καλύτερο ντέρμπι. Πάντα ήταν τεράστιο παιχνίδι το "classico" για οποιαδήποτε διοργάνωση. Κάθε ντέρμπι ήταν "ουάου"».

- Πότε κατάλαβες ότι μπορείς να γίνεις επαγγελματίας;

«Υπέγραψα όταν ήμουν 16 ετών, οπότε λίγο πριν είχα καταλάβει ότι έχω τα προσόντα για να τα καταφέρω. Ήμουν στη Β' ομάδα, έκανα προπονήσεις με την πρώτη, έπαιζα παιχνίδια και κατάλαβα ότι εκεί πίστευα σε εμένα και ότι ήταν ευκαιρία για να γίνω επαγγελματίας».

- Υπάρχει κάποια συμβουλή που θυμάσαι μέχρι και σήμερα;

«Ο πατέρας μου. Πάντα τον έχω στο πλευρό μου. Είναι ένας άνθρωπος που έπαιξε ποδόσφαιρο και τώρα είναι προπονητής. Είναι δίπλα μου συνεχώς. Είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό που μου έλεγε και μου λέει συνέχεια, είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή ως επαγγελματίας. Θα υπάρξουν στιγμές που θα είναι σκληρές αλλά και υπέροχες. Να τα χαίρομαι όλα γιατί είναι τόσο γρήγορα και περνάει ο χρόνος χωρίς να το καταλάβεις. Το νιώθω ήδη γιατί σκέψου ολοκληρώθηκε η 4η σεζόν μου ως επαγγελματίας και ούτε που το κατάλαβα».

- Τι ρόλο έχεις στο κέντρο και μικρός τι θέση έπαιζες;

«Είμαι 8-10άρι θα έλεγα. Όταν ήμουν μικρός θυμάμαι έπαιζα ως εξτρέμ στα δεξιά και έμπαινα συνεχώς προς τα μέσα με το αριστερό. Την έκανα συνέχεια αυτή την κίνηση και εν τέλει ο προπονητής μου είπε "θα παίζεις μέσα" (γέλια). Ήμουν 12 ή 13 τότε και τελικά έμεινα στο κέντρο».

- Αυτή τη στιγμή, ποιους παίκτες βλέπεις που παίζουν στη θέση σου;

«Έχω μία αδυναμία στους αριστεροπόδαρους. Μου αρέσει ο Φόντεν, ο Έντεγκααρντ... Είναι ο τρόπος που παίζουν. Είναι σμουθ, μπαίνουν στο κουτί, σουτάρουν. Είναι κοντά στο στυλ μου και τους παρακολουθώ συνεχώς».

- Πάσα ή ντρίμπλα;

«Έχει να κάνει με τη στιγμή. Μου αρέσει να δίνω την τελική πάσα ή κάποια που δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ και είναι πιο κοντά μου αλλά αν έχω την ευκαιρία να ντριμπλάρω, θα το κάνω».