Νίκος Τσακίρης στο Gazzetta: «Θα εξερευνούσα την επιλογή της Εθνικής Ελλάδας, ανοικτό να παίξω στη Superleague»
O μπαμπάς πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής. Ο μεγάλος γιος, ποδοσφαιριστής. Ο μικρός γιος, ποδοσφαιριστής. Η κόρη, ποδοσφαιρίστρια. Και η μαμά στη... μέση να τρέχει στα γήπεδα για όλους. «MVP» την αποκάλεσε και λογικό γιατί όταν ο πατέρας είχε τους αγώνες, εκείνη έπρεπε να πάει τα παιδιά στην προπόνηση και στα παιχνίδια.
Τώρα που όλοι μεγάλωσαν, κάθεται και κοιτάει με καμάρι και υπερηφάνεια τι έχουν πετύχει και τι είναι ικανά να καταφέρουν. Μία οικογένεια με ελληνικό υπόβαθρο από τον παππού (από τη μεριά του πατέρα), ωστόσο άπαντες τιμούν το εθνόσημο των ΗΠΑ. Ο μπαμπάς ως βοηθός προπονητής, ο μεγάλος γιος με την Κ20 και ο μικρός με την Κ17. Αυτό είναι το background της οικογένειας Τσακίρη που ζει και αναπνέει γύρω από την «στρογγυλή θεά».
Τα βλέμματα, ωστόσο, έχει τραβήξει ο μεγάλος γιος, ο Νίκος Τσακίρης. Ένα παιδί 20 ετών που ήδη μετράει πάνω από 70 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς και θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα των ΗΠΑ, έχοντας βασικό ρόλο στην Κ20 της χώρας.
Μάλιστα, ήταν εκ των κορυφαίων στο Μουντιάλ Κ20 που έγινε στη Χιλή, όπου η ομάδα του έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, με τον ίδιο να έχει δύο γκολ και μία ασίστ. Ο ταλαντούχος χαφ βρίσκεται στη καλύτερη φάση της καριέρας του καθώς πέτυχε και το παρθενικό του γκολ με τη Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς στο MLS, δίνοντας τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Όστιν.
Το Gazzetta τον εντόπισε και ο ίδιος με χαμόγελο, μοιράστηκε στιγμές και εικόνες από τη ζωή του, αναμνήσεις με την οικογένεια του αλλά και πράγματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ από το MLS και το Μουντιάλ. Και όλα αυτά, κλείνοντας με ένα «σε ευχαριστώ» στο τέλος.
«Η συμβουλή του πατέρα μου είναι να χαίρομαι την κάθε στιγμή γιατί τα χρόνια περνούν γρήγορα...»
- Αρχικά, μιλάς ελληνικά;
«Όχι, όχι δεν μιλάω».
- Ποια είναι η σύνδεση σου με την Ελλάδα;
«Ο παππούς μου από την πλευρά του πατέρα μου ήταν από την Ελλάδα. Δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα και αυτή είναι η σύνδεση μου».
- Το όνομα σου είναι από τον παππού σου;
«Όχι, είναι το δεύτερο όνομα του πατέρα μου που λέγεται Νικόλας».
- Έχεις έρθει στην Ελλάδα;
«Δεν έχω έρθει ακόμα».
- Πώς ξεκίνησες το ποδόσφαιρο;
«Ο πατέρας μου έπαιζε ποδόσφαιρο και ήμουν πάντα μαζί μου από τότε που ήμουν μικρός όπως και ο αδερφός μου. Στις ΗΠΑ όντως όλοι παίζουν μπάσκετ ή ράγκμπι αλλά για εμένα το ποδόσφαιρο ήταν αυτό που μου άρεσε περισσότερο. Παίζαμε μαζί με τον πατέρα μου συνέχεια από τότε που ήμουν πολύ μικρός. Στα 10 με 11 ξεκίνησα σε ακαδημία».
- Είχες κάποιο είδωλο;
«Μέσι. Ειδικά τότε που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, δεν υπήρχε καλύτερος στον κόσμο».
- Ποιο παιχνίδι θυμάσαι έντονα από τότε που ήσουν μικρός;
«Για εμένα εκείνη την περίοδο, το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το καλύτερο ντέρμπι. Πάντα ήταν τεράστιο παιχνίδι το "classico" για οποιαδήποτε διοργάνωση. Κάθε ντέρμπι ήταν "ουάου"».
- Πότε κατάλαβες ότι μπορείς να γίνεις επαγγελματίας;
«Υπέγραψα όταν ήμουν 16 ετών, οπότε λίγο πριν είχα καταλάβει ότι έχω τα προσόντα για να τα καταφέρω. Ήμουν στη Β' ομάδα, έκανα προπονήσεις με την πρώτη, έπαιζα παιχνίδια και κατάλαβα ότι εκεί πίστευα σε εμένα και ότι ήταν ευκαιρία για να γίνω επαγγελματίας».
- Υπάρχει κάποια συμβουλή που θυμάσαι μέχρι και σήμερα;
«Ο πατέρας μου. Πάντα τον έχω στο πλευρό μου. Είναι ένας άνθρωπος που έπαιξε ποδόσφαιρο και τώρα είναι προπονητής. Είναι δίπλα μου συνεχώς. Είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό που μου έλεγε και μου λέει συνέχεια, είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή ως επαγγελματίας. Θα υπάρξουν στιγμές που θα είναι σκληρές αλλά και υπέροχες. Να τα χαίρομαι όλα γιατί είναι τόσο γρήγορα και περνάει ο χρόνος χωρίς να το καταλάβεις. Το νιώθω ήδη γιατί σκέψου ολοκληρώθηκε η 4η σεζόν μου ως επαγγελματίας και ούτε που το κατάλαβα».
- Τι ρόλο έχεις στο κέντρο και μικρός τι θέση έπαιζες;
«Είμαι 8-10άρι θα έλεγα. Όταν ήμουν μικρός θυμάμαι έπαιζα ως εξτρέμ στα δεξιά και έμπαινα συνεχώς προς τα μέσα με το αριστερό. Την έκανα συνέχεια αυτή την κίνηση και εν τέλει ο προπονητής μου είπε "θα παίζεις μέσα" (γέλια). Ήμουν 12 ή 13 τότε και τελικά έμεινα στο κέντρο».
- Αυτή τη στιγμή, ποιους παίκτες βλέπεις που παίζουν στη θέση σου;
«Έχω μία αδυναμία στους αριστεροπόδαρους. Μου αρέσει ο Φόντεν, ο Έντεγκααρντ... Είναι ο τρόπος που παίζουν. Είναι σμουθ, μπαίνουν στο κουτί, σουτάρουν. Είναι κοντά στο στυλ μου και τους παρακολουθώ συνεχώς».
- Πάσα ή ντρίμπλα;
«Έχει να κάνει με τη στιγμή. Μου αρέσει να δίνω την τελική πάσα ή κάποια που δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ και είναι πιο κοντά μου αλλά αν έχω την ευκαιρία να ντριμπλάρω, θα το κάνω».
*Οι φωτογραφίες που φαίνεται ο Νίκος Τσακίρης μικρός είναι από το αρχείο της οικογένειας του.
«Αυτά μου είπε ο Αλμέιδα πριν κάνω ντεμπούτο και μου έφυγε το άγχος»
- Πάμε στο ντεμπούτο σου στο MLS. Τι θυμάσαι από εκείνο το παιχνίδι;
«Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα ότι θα κάνω ντεμπούτο (γέλια). Ήμουν για πρώτη φορά στην αποστολή της ανδρικής ομάδας και απλά ήμουν χαρούμενος που βρισκόμουν εκεί. Παρακολουθούσα τα πάντα. Τις εξέδρες, τα αποδυτήρια, τις ομιλίες. Ήταν απίστευτο για εμένα και το αίσθημα πριν τον αγώνα ήταν μοναδικό. Δεν το πίστευα ότι το ζούσα. Και θυμάμαι ότι ο Αλμέιδα μου είπε απλά να μπω και να το ευχαριστηθώ. Αυτό μου έβγαλε το άγχος γιατί είναι διαφορετικό να σου λέει κάποιος κάνε αυτό και αυτό. Ο Αλμέιδα απλά μου είπε να το ευχαριστηθώ και να είμαι γενναίος. Μου έφυγε το άγχος τελείως».
- Γενικά πώς ήταν ο Αλμέιδα ως προπονητής;
«Δεν τον είχα για πολύ. Έμεινε για τέσσερις μήνες περίπου και μετά έφυγε. Αλλά ήταν πάντα κοντά μου. Μου έδωσε την ελευθερία στον αγωνιστικό χώρο και να είμαι ο εαυτός μου. Έπρεπε να δουλέψω αλλά με βελτίωσε σαν ποδοσφαιριστή. Δυστυχώς δεν δούλεψα πολύ μαζί του».
- Έχεις αντιμετωπίσει τον Μέσι;
«Δεν έπαιξα κόντρα στον Μέσι, ήμουν στις εξέδρες και τον είδα από εκεί».
- Ποιον παίκτη έβλεπες στην τηλεόραση και τον αντιμετώπισες στο γήπεδο;
«Θα έλεγα τον Ρίκι Πουτς. Έπαιζε στην Μπαρτσελόνα και θυμάμαι που τον έβλεπα και όταν υπέγραψε στη Γκάλαξι, ήταν μεγάλη μεταγραφή για όλο το πρωτάθλημα. Έπαιξα κόντρα σε εκείνον και πραγματικά με εντυπωσιάζει κάθε φορά που παίζουμε αντίπαλοι».
- Αν κάποιος δεν γνώριζε το MLS, πώς θα το χαρακτήριζες;
«Είναι ένα πρωτάθλημα που μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Και το βλέπω με τα δικά μου μάτια. Από την πρώτη μου σεζόν μέχρι τώρα, έχει μεγαλώσει τόσο πολύ. Βλέπεις παίκτες όπως ο Σον και ο Μέσι να παίζουν εδώ, το επίπεδο έχει ανέβει πολύ. Είναι απίστευτο και συνεχίζει να μεγαλώνει το πρωτάθλημα. Είναι ένα πολύ καλό μέρος για να παίξεις, τα γήπεδα γεμίζουν και γενικότερα υπάρχει εξέλιξη».
Niko Tsakiris! 🤯@SJEarthquakes put themselves ahead with their eyes on a potential postseason spot. pic.twitter.com/eNvG0lzEgi— Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025
- Πέτυχες και το πρώτο σου γκολ. Πρέπει να... τρελάθηκες.
«Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν υπάρχει κάτι πιο σπέσιαλ από να σκοράρεις το νικητήριο γκολ σε ένα σπουδαίο παιχνίδι και να είναι και το πρώτο στο MLS. Επιτέλους το κατάφερα».
- Η πιο όμορφη στιγμή στην καριέρα σου έως τώρα;
«Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω η πρώτη μου φορά ως βασικός ήταν κόντρα στους Γκάλαξι. Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι και για εμένα είναι απίστευτη στιγμή. Ένα γεμάτο γήπεδο, απέναντι σε τέτοια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, θόρυβος από τους οπαδούς, η οικογένεια μου εκεί να με στηρίξει. Τόσο υπέροχη στιγμή. Ήταν μεγάλο ντέρμπι».
- Ποια είναι η ανασκόπηση της σεζόν για εσένα;
«Δεν έπαιξα όσα παιχνίδια θα ήθελα αλλά προς το τέλος πήρα κάποια λεπτά και έπαιξα και στο Μουντιάλ Κ20, οπότε υπήρξε μία ισορροπία και είμαι και εγώ πιο έτοιμος. Δεν πήγα όπως θα ήθελα αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πιο πεινασμένος και έτοιμος να αγωνιστώ».
«Μόλις σκόραρα κόντρα στην Ιταλία, σκέφτηκα τη γιαγιά μου που είχε φύγει από τη ζωή»
- Πάμε στη διοργάνωση του Μουντιάλ Κ20. Πώς το έζησες;
«Η διοργάνωση είναι πραγματικά απίστευτη. Σε όποιο ηλικιακό κλιμάκιο και αν είσαι, είναι απίστευτο. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που έπαιξα σε Μουντιάλ Κ20 με τη χώρα μου και είναι κάτι το ξεχωριστό να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Οι εμπειρίες από το πρώτο με βοήθησαν στο δεύτερο. Δυστυχώς φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά και μείναμε εκτός από το Μαρόκο που είναι πραγματικά εξαιρετική ομάδα. Είναι τρομερή στιγμή για έναν ποδοσφαιριστή».
- Κάποια εικόνα που θυμάσαι έντονα;
«(γέλια). Μετά το παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία, είχαμε κλειδώσει την πρόκριση και θυμάμαι τα vibes στα αποδυτήρια. Είχαμε βάλει τραγούδια, ήμασταν χαρούμενοι, χορεύαμε, φωνάζαμε. Ήταν συναρπαστικό».
Top class from Niko Tsakiris! 🇺🇸#U20WC pic.twitter.com/TMYSclDiPO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 9, 2025
- Αγαπημένη στιγμή σου;
«Θα πω το γκολ κόντρα στην Ιταλία. Επειδή ήταν 1-0 το σκορ και θέλαμε το δεύτερο γκολ και όταν το πέτυχα, ήταν μία τρέλα για εμένα γιατί το έβαλα στο 79' και ουσιαστικά είχαμε κλειδώσει σχεδόν τη νίκη και την πρόκριση».
- Ποιο πρόσωπο σκέφτηκες αμέσως όταν σκόραρες;
«Σκέφτηκα αμέσως τη γιαγιά μου. Ηταν στη ζωή μου και περίπου 2-3 μήνες πριν το τουρνουά έφυγε από τη ζωή. Ήταν η πρώτη φορά που δεν βρισκόταν στο γήπεδο να με δει και εκείνη τη στιγμή, ήταν το πρώτο πρόσωπο που σκέφτηκα. Όλη η οικογένεια μου ήταν στις εξέδρες και ήταν υπέροχο για εμένα αλλά μου έλειπε, ήταν περίεργο να μην τη βλέπω».
- Πιστεύω θα είναι περήφανη για εσένα.
«Ναι, ναι, το πιστεύω και εγώ».
«Η Εθνική Ελλάδος είναι μία επιλογή που θα ήθελα να εξερευνήσω αλλά...»
- Ποδοσφαιριστής εσύ, ποδοσφαιριστής ο αδερφός σου, ποδοσφαιρίστρια η αδερφή σου. Μπορείς να μου το εξηγήσεις;
«Δεν ξέρω φίλε (γέλια). Ρωτάω και εγώ τον πατέρα μου συνέχεια. Πώς γίνεται; Μία οικογένεια ίσως να έχει έναν ποδοσφαιριστή αλλά σε εμάς έχουμε τρεις. Είναι απίστευτο. Δεν είναι κάποια μυστική σος που μας έδινε (γέλια). Είναι επειδή μάθαμε να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, είχε γίνει μέρος της καθημερινότητας μας. Παίζαμε στην αυλή μας και οι τέσσερις από μικρά. Πάντα με μία μπάλα στα πόδια. Δεν το είδαμε σαν δουλειά αλλά σαν κάτι που μας αρέσει».
- Η μαμά τι λέει για αυτό;
«Είναι χαρούμενη (γέλια). Είναι περήφανη για εμάς. Πάντα μας στήριζε, ήταν δίπλα μας, μας πήγαινε με το αμάξι στις προπονήσεις, στους αγώνες, έτρεχε για όλους. Ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής οπότε ήταν δύσκολο. Χωρίς εκείνη νομίζω δεν θα φτάναμε εδώ που είμαστε σήμερα. Ήθελε το καλό όλων μας και τώρα είναι απίστευτο να βλέπει τα παιδιά της να παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν στο Μουντιάλ Κ20, ο αδερφός μου τώρα στο Μουντιάλ Κ17, η αδερφή μου στην ομάδα του κολεγίου. Είναι MVP (γέλια)».
- Περήφανος για τον αδερφό σου;
«Και βέβαια είμαι. Το αξίζει και τώρα θα τον δουν ακόμα περισσότερα μάτια».
- Θυμάσαι κάποια ιστορία όταν έπαιζες με τα αδέρφια σου;
«Πάντα παίζαμε στην αυλή όπως σου είπα. Είτε οι τρεις μας, είτε μαζί με τον πατέρα μου. Όταν παίζαμε οι τέσσερις μας, ήμουν εγώ με τον αδερφό μου και αντίπαλοι η αδερφή μου με τον μπαμπά. Πάντα όμως. Θυμάμαι μία μέρα έβρεχε πάρα πολύ και η αδερφή μου είχε την μπάλα και ο αδερφός μου έκανε ένα τρελό τάκλιν. Το πιο τρελό που έχω δει (γέλια). Ήταν πολύ νευριασμένη και επειδή ο αδερφός μου γελούσε, ήταν ακόμα πιο νευριασμένη. Μετά μπήκαμε μέσα για φαγητό. Εκείνη ήταν ακόμα νευριασμένη μαζί του. Πάρα πολύ. Έκατσε δίπλα του στο τραπέζι, πήρε ένα πιρούνι και τον κάρφωσε στο πόδι με δύναμη. Ο αδερφός μου άρχισε να κλαίει και να της λέει ότι τον κάρφωσε και η αδερφή μου απλώς συνέχισε να τρώει το φαγητό της χωρίς να τρέχει τίποτα (γέλια). Ο πατέρας μου έλεγε στον Ματέο να μην κλαίει, ότι δεν έγινε κάτι. Απίστευτο πραγματικά».
- Παρακολουθείς ελληνικό πρωτάθλημα;
«Δυστυχώς δεν ακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις όταν ήταν ο Αλμέιδα εκεί ως προπονητής. Και φυσικά όταν παίζει ελληνική ομάδα στο Champions League αλλά δεν το ακολουθώ πολύ. Ίσως ξεκινήσω, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει και ο χρόνος».
- Λόγω της καταγωγής σου, έχεις την επιλογή να διαλέξεις την Εθνική Ελλάδος. Το έχεις σκεφτεί;
«Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω. Είμαι χαρούμενος αυτή τη στιγμή. Φυσικά είναι μία επιλογή που θα με ενδιέφερε να εξερευνήσω αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος εδώ. Μόλις ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ και είναι φρέσκο για εμένα όλο αυτό που έζησα με τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα και να επισκεφτώ τα μέρη του παππού μου και να δω από που ξεκίνησαν όλα αλλά είναι φρέσκο ακόμα. Γνωρίζω για τον Άλεν που πήρε ελληνική υπηκοότητα και είναι στην Κ21 γιατί ήμασταν και μαζί στην ομάδα των ΗΠΑ εδώ».
- Δυσκολότερος αντίπαλος;
«Θα σου πω γενικά. Ήταν η Γκάλαξι. Ήταν απλά απίστευτο. Έπρεπε να φορέσω τα παπούτσια που έχω για τρέξιμο σε αυτό το ματς (γέλια). Είχαν τρομερή φυσική κατάσταση, όσο ο Ρίκι Πουτς ήταν καλά, είχαν απίστευτη ομάδα. Πραγματικά τοπ ομάδα. Ήταν μεγάλο παιχνίδι για εμάς αλλά ήταν το πιο σκληρό παιχνίδι για εμένα. Δεν είχαμε την μπάλα και μας σκότωσαν στην ταχύτητα».
- Συμπαίκτης που τον είδες και είπες... ουάου;
«Δεν μπορώ να πω μόνο έναν. Ειδικά φέτος είχαμε παίκτες όπως ο Αράνγκο, ο Μαρτίνεζ, ο Εσπινόζα. Είναι απίστευτοι παίκτες. Είναι μεγάλοι παίκτες και βοηθούν πολύ την ομάδα».
- Έχεις ανταλλάξει φανέλα με αντίπαλο;
«Φυσικά (γέλια). Έχω ανταλλάξει όλες τις φανέλες μου με τους παίκτες που έχω παίξει αντίπαλος με την εθνική ομάδα».
- Συλλέκτης δηλαδή;
«Μπορώ να το πω, ναι (γέλια)».
«Είμαι ανοικτός στο να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα»
- Αν είχες πρόταση από ομάδες από το τοπ-5 της Ευρώπης, ποια χώρα πιστεύεις θα ταίριαζε στο στυλ παιχνιδιού σου;
«Είναι δύσκολη ερώτηση. Για εμένα νομίζω μου ταιριάζει η Ισπανία λόγω της κουλτούρας, του καιρού και στο πώς ζουν το ποδόσφαιρο εκεί. Έχουμε ταξιδέψει με την εθνική ομάδα και έχω δει το μέρος εκεί. Ίσως η Ισπανία λοιπόν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί αν πάω στην Ισπανία να είναι καταστροφή (γέλια)».
- Ονειρεύεσαι να παίξεις στο Champions League;
«Και βέβαια. Πιστεύω κάθε παιδί έχει ως όνειρο και στόχο να παίξει στο Champions League και στο Μουντιάλ. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει σε μία ομάδα που παίζει στο Champions League».
- Όνειρο ζωής;
«Όπως όλοι, να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο».
- Πώς νιώθεις που το Μουντιάλ θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ;
«Είναι μαγικό φίλε. Το ποδόσφαιρο μεγαλώνει στις ΗΠΑ και το γεγονός ότι θα φιλοξενήσουμε το Μουντιάλ εδώ, ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη δημοτικότητα της χώρας. Θα είναι υπέροχο και για το MLS. Μάλιστα ένα από τα γήπεδα είναι δέκα λεπτά από το σπίτι μου, οπότε θα έχω το Μουντιάλ στην αυλή μου. Είναι απίστευτο. Τι άλλο να ζητήσω; (γέλια)».
- Θα σε ενδιέφερε να αγωνιστείς στην Ελλάδα;
«Όλα εξαρτώνται από τα δεδομένα. Αν τα δεδομένα είναι τα κατάλληλα για εμένα και για την οικογένεια μου, δεν θα πω όχι. Δεν θέλω να πω ναι ή κάτι τέτοιο χωρίς να ξέρω τα δεδομένα. Είμαι ανοιχτός σε αυτό».
- Θα παραμείνεις στην Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς;
«Έχω στο συμβόλαιο μου οψιόν ανανέωσης που είναι στο χέρι του συλλόγου. Είναι νωρίς ακόμα γιατί η προετοιμασία ξεκινάει στις 10/01 νομίζω. Οπότε ας δούμε. Δεν ξέρω κάτι ακόμα και θα έχουμε συζητήσεις με το κλαμπ. Νιώθω καλά εδώ, εδώ μεγάλωσα και είναι η ομάδα που ανδρώθηκα, αλλά ας δούμε τι θα γίνει...».