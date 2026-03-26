Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται θέλει να κλείσει άλλες δύο φιλικές αναμετρήσεις ενόψει Ιουνίου, με αυτό κόντρα στην Σουηδία να είναι κλεισμένο για τις 4 του μηνός.

Η Ελλάδα φιλοξενεί την Παραγουάη και στη συνέχεια ταξιδεύει στη Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, ωστόσο δεν θα είναι οι μοναδικές φιλικές αναμετρήσεις.

Η ΕΠΟ είναι σε συζητήσεις για να κλείσει άλλα δύο φιλικά στο «παράθυρο» του Ιουνίου και έχει κλείσει το ένα από αυτά που είναι κόντρα στη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 του μηνός.

Στη συνέχεια, περιμένει ποια εκ των Ουαλία ή Ιταλία θα μείνει εκτός από τα play offs του Μουντιάλ. Οι «νερατζούρι» έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση που μείνουν αμφότεροι νοκ-άουτ και υπολογίζεται για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο της Κρήτης.