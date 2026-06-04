Οι ατάκες του Γιώργου Μασούρα για το φιλικό της Εθνικής με τη Σουηδία.

Ο Γιώργος Μασούρας με το γκολ στο 95' απέτρεψε την ήττα της Εθνικής από τη Σουηδία. Ο διεθνής εξτρέμ πανηγύρισε το γκολ με τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, τον Μπάμπη Κωστούλα, που έβγαλε εξαιρετική ασίστ και στο τέλος οι δύο ποδοσφαιριστές έβγαλαν selfie με τους Έλληνες οπαδούς στην εξέδρα και υπέγραψαν πολλά αυτόγραφα.

Ο Μασούρας, παράλληλα, στις δηλώσεις του τόνισε ότι η Εθνική θέλει να γίνει μία απρόβλεπτη ομάδα, αναφερόμενος στην αλλαγή συστήματος και στην τριάδα στην άμυνα.

«Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απ' αυτά που θέλουμε για να δούμε τις δυνατότητές μας. Τα ζητούμενα είναι η εικόνα, να τη βελτιώσουμε. Υπάρχει η νοοτροπία να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Κι αν έρθει το γκολ, όπως ήρθε, φυσικά καλοδεχούμενο. Με τις πολλές αλλαγές, σημειώθηκε αλλαγή ρυθμού στο ματς, αλλά όλοι ήταν αφοσιωμένοι στο πλάνο κι αυτό πρέπει να κρατήσουμε», είπε αρχικά ο Μασούρας και απάντησε για την αλλαγή σχήματος:

«Είναι πλεονέκτημα για μία ομάδα να έχει παραλλαγές στο παιχνίδι της γιατί είναι δυσκολοκατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Θέλουμε να γίνουμε απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου παίκτες που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Αυτό στοχεύει ο κόουτς και τα πήγαμε αρκετά καλά.

Για το φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή δήλωσε: «Το ζητούμενο είναι να κάνουμε το παιχνίδι μας, να περάσουμε τις ιδέες μας και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας στηρίζει σε κάθε γήπεδο που παίζουμε. Θέλουμε να κλείσουμε όμορφα τη χρονιά».