Δέκα χρόνια χωρίς τον Γιόχαν Κρόιφ: Ένας «επαναστάτης» του ποδοσφαίρου με το 14 στην πλάτη

Από τους ανθρώπους που έζησαν περισσότερο. Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό καθώς διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, όμως ως ποδοσφαιριστής έκανε τα πρώτα βήματα υπό τις οδηγίες του Γιόχαν Κρόιφ.

Έπαιξε σε 115 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τον θρυλικό Ολλανδό προπονητή στην άκρη του πάγκου φορώντας τη φανέλα του Άγιαξ μετρώντας 11 γκολ και 19 ασίστ. Ο Ολλανδός προπονητής μοιράστηκε στο Gazzetta τις εικόνες και τις αναμνήσεις που είχε με τον θρυλικό ποδοσφαιράνθρωπο με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του.

Το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τον Γιόχαν Κρόιφ;

«Θυμάμαι που ήμουν οκτώ ετών όταν ήρθα από τον Καναδά για να μείνω στην Ολλανδία και το πρώτο παιχνίδι που είδα ήταν του Άγιαξ το 1972 και ο Κρόιφ πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 2-0 της ομάδας και από εκείνη τη στιγμή, ήμουν οπαδός του Άγιαξ και του Κρόιφ».

Τι σου άρεσε περισσότερο σε εκείνον;

«Δεν μπορείς να πεις ένα πράγμα. Ήταν ένα φανταστικός ποδοσφαιριστής, ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ήταν ένας απίθανος προπονητής και για εμένα προσωπικά ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Με βοήθησε πάρα πολύ και γενικά δημιούργησε ένα ίδρυμα για παιδιά που πλέον είναι αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο».

Τι είδους άνθρωπος ήταν;

«Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για εκείνον για να καταλάβεις. Όταν τραυματίστηκα άσχημα στην πλάτη και δεν έπαιξα για δέκα μήνες, Γιόχαν ήταν πάντα μαζί μου. Με πήγαινε με το αμάξι όπου χρειαζόταν για να με βοηθήσουν με τον τραυματισμό μου. Βοήθησε και τη μητέρα μου επίσης και τη πήγαινε στο νοσοκομείο. Αυτός ήταν ο Γιόχαν. Ήταν δίπλα σου, ζεστός άνθρωπος και λίγοι γνωρίζουν αυτές τις ιστορίες αλλά τα έκανε και με άλλους ανθρώπους. Όσο ήμουν στο νοσοκομείο, επειδή τότε δεν είχαν όλα τα δωμάτια τηλεόραση, πήγε και μου αγόρασε μία για να έχω να βλέπω στο δωμάτιο. Την ίδια στιγμή ήταν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο. Ήταν απλός άνθρωπος αλλά όχι απλός στο πώς έπαιζε (γέλια)».

Ποια συμβουλή σας έδινε συνέχεια;

«Όσο ήταν προπονητής έλεγε πάντα "απολαύστε το τώρα" επειδή την εβδομάδα πριν τον αγώνα δουλεύαμε πολύ σκληρά και στο ματς έλεγε αυτό. Να βγούμε και να το απολαύσουμε. Μας έδινε τρομερή αυτοπεποίθηση και όταν βγαίναμε στο γήπεδο, ξέραμε ακριβώς τι θέλει να κάνουμε. Ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που ήθελε».

Υπάρχει ακόμα ο Γιόχαν Κρόιφ στο ποδόσφαιρο;

«Εγώ πιστεύω ότι ο Γιόχαν Κρόιφ υπάρχει ακόμα στο ποδόσφαιρο. Βλέπεις προπονητές που με κάποιον τρόπο έχουν επιρροή από τον τρόπο που έπαιζε ο Κρόιφ. Είτε είναι στην ελίτ, είτε όχι. Όλοι έχουν την ίδια φιλοσοφία που δίδαξε ο Γιόχαν. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται αλλά οι βάσεις από τον Κρόιφ υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Η δημιουργία τριγώνου, το τίκι-τάκα, η ανάκτηση της κατοχής μόλις ο αντίπαλος παίρνει την μπάλα. Οι ιδέες του ζουν ακόμα, το legacy του υπάρχει ακόμα».

Τι σημαίνει ο Κρόιφ για την Ολλανδία;

«Ο Κρόιφ σημαίνει πολλά για την Ολλανδία. Άλλαξε το ποδόσφαιρο στη χώρα και το έκανε μετά και στην Μπαρτσελόνα. Είναι ένας σπουδαίο πρόσωπο σε όλη τη χώρα και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν μόνο αυτά που έκανε στο γήπεδο αλλά γενικά με τον τρόπο σκέψης στην κοινωνία. Ήταν ένας επαναστάτης και έβαλε το ποδόσφαιρο στον χάρτη της Ολλανδίας».

Τι θα του έλεγες τώρα αν τον έβλεπες μπροστά σου;

«Συνεχίζουμε τη δουλειά σου και τη φιλοσοφία σου»