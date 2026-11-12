Λεσόρ: «Αισθάνομαι ότι επιστρέφω στον παλιό εαυτό μου, δεν είμαι ακόμα στο 100%...»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, καθώς και για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε δηλώσεις και μίλησε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta). Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» τοποθετήθηκε για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ενώ τόνισε πως δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% του και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι επιστρέφει ο Παναθηναϊκός στο «Telekom Center Athens»:

«Είναι ωραίο που επιστρέφουμε σπίτι μας, που δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε και μπορούμε να μείνουμε εδώ στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη και να υπερασπίσουμε την έδρα μας. Έχουμε μόνο μία ήττα εδώ και θέλουμε να παραμείνουμε έτσι».

Για την τρομερή κατάσταση που βρίσκεται:

«Απλώς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίζει η ομάδα μου. Σε κάποια παιχνίδια θα είναι η δική μου στιγμή να ξεχωρίσω, σε άλλα θα είναι η σειρά των συμπαικτών μου. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπα και πριν, να συνεχίζουμε να κάνουμε νίκες και να προσπαθήσουμε να βρεθούμε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας».

Για το πώς καταφέρνει ο coach Ομπράντοβιτς να παίρνει κάθε φορά τον καλύτερό του εαυτό:

«Προσπαθώ απλώς να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό ανεξάρτητα από την ομάδα που αγωνίζομαι. Με τον κόουτς Άταμαν προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Πριν από αυτό, στην Παρτίζαν με τον κόουτς Ομπράντοβιτς, προσπαθούσα να κάνω το ίδιο, πριν στη Μονακό πάλι προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.

Έτσι είμαι ως παίκτης μέσα στο γήπεδο. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ και να δίνω το 100%, να σέβομαι το παιχνίδι και να βγαίνω στο παρκέ, δίνοντας τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν πιστεύει ότι αυτή η εκδοχή του είναι η καλύτερη που έχουμε δει ποτέ:

«Ελπίζω ναι. Αισθάνομαι ότι επιστρέφω στον παλιό μου εαυτό και να μπορέσω να φτάσω στο επίπεδο που βρισκόμουν πριν από τον τραυματισμό μου.

Νιώθω όλο και καλύτερα κάθε μέρα. Αισθάνομαι ότι επιστρέφω στον παλιό εαυτό μου. Έχω ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μου. Δεν είμαι ακόμα στο 100%. Το νιώθω και καταλαβαίνω ότι έχω τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Αυτό είναι που με κρατάει με κίνητρο, έτσι ώστε να συνεχίζω να δουλεύω κάθε μέρα, προσπαθώντας να γίνομαι καλύτερος και να βοηθάω παράλληλα την ομάδα να βελτιώνεται».

Για το ματς με την Μπαρτσελόνα:

«Πιστεύω ανεξάρτητα από τον αντίπαλο που παίζουμε, το αποτέλεσμα εξαρτάται από εμάς. Έχει να κάνει με το πόσο συγκεντρωμένοι θα είμαστε εμείς στο παιχνίδι, με την ένταση με την οποία θα αγωνιστούμε και με το πώς θα επιβάλουμε τον ρυθμό μας.

Το βασικό μας πρόβλημα είναι τα λάθη, οπότε πρέπει να προστατεύσουμε την μπάλα, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτώνται από εμάς».

Για το αν του έλειψε η ατμόσφαιρα στο «Telekom Center Athens»: «Σίγουρα! Θα είναι υπέροχο που επιστρέφουμε στο σπίτι μας. Θα είναι υπέροχο που θα έχουμε τη Θύρα 13 και όλη την αρένα στο πλευρό μας. Ανυπομονούμε να το ζήσουμε αύριο».