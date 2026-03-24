Το φιλέτο είναι πιο νόστιμο από το μπέικον

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός είναι σχεδόν ανίκητος όταν ένα παιχνίδι φτάνει να κρίνεται από προσωπικότητες βεληνεκούς Ναν και Χέις-Ντέιβις.

Όταν ξέσπασε διαδικτυακή διαμάχη ανάμεσα στον Κέντρικ ναν και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτη των «πρασίνων», οι ψύχραιμοι είπαν ότι μοναδική ζυγαριά είναι το γήπεδο.

«Beef» ανάμεσά τους δεν υπήρξε ποτέ, αλλά ο κερδισμένος της υπόθεσης ήταν ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, που απέκτησε το φιλέτο της Euroleague, ιδανικό μενού για τις κρύες νύχτες ενός χειμώνα που προμηνύεται παγερός για την ανθρωπότητα. Τι να φτουρήσει το Μπέικον μπροστά στο φιλέτο;

Το δίδυμο των σταρ του Παναθηναϊκού έστησε φαγοπότι στο μαρτυρικό Σεράγεβο στην τελική ευθεία του αγώνα: 22 πόντους ο ένας, 21 ο άλλος, 24 οι δυό τους μαζί στην δ’ περίοδο όταν ο Παναθηναϊκός πέτυχε 26 όλους κι όλους.

Το καθοριστικά τρίποντα που μετέτρεψαν το 96-99 σε 98-105 οι Ναν και Χέις-Ντέιβις τα πέτυχαν εκτός συστήματος και με τακτική «δώστε μου τη μπάλα και κάντε όλοι στην άκρη», αλλά κάπως έτσι κερδίζονται τα πολυεκατομμύρια. Όταν δεν λειτουργεί τίποτε άλλο και όταν οι υπόλοιποι παραμερίζουν για να περάσουν οι γαλαζοαίματοι του παρκέ, το γαλάζιο αίμα πρέπει να είναι παγωμένο.

Ο Τσέντι Όσμαν πέτυχε 23 πόντους απέναντι στους ας πούμε συμπατριώτες του και τράβηξε το κουπί όσο ο Ναν καθόταν στον πάγκο φορτωμένος με 3 φάουλ και πέρασε με τη σειρά του στις εφεδρείες όταν είδε 2-3 φορές σερί τις πλάτες του Ντουέιν Μπέικον.

Ο Κώστας Σλούκας νοικοκύρεψε αλλά ήταν άσφαιρος, ενώ ο Χουάντσο πρόσθεσε άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των σιωπηρών αριστουργημάτων. Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο αναντικατάστατος Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος υπήρξε μοναδικός -και σχεδόν αλάνθαστος- χειριστής στο σχήμα με το οποίο ο Εργκίν Άταμαν τουμπάρισε το ματς μετά το 41-29 του 17ου λεπτού.

Μιλήσαμε και σε προηγούμενα σημειώματα (και εκπομπές) για την θανατερή πεντάδα που θέλει τους Χέις-Ντέιβις και Χουάντσο να συνυπάρχουν στις θέσεις «4» και «5», αλλά αυτή τη φορά ο Τούρκος έριξε στο μυαλό του ένα σχήμα πιο καμικάζι και από καμικάζι: ‘Οσμαν στο «2», Λεσόρ σε ρόλο φουνταριστού, Χέις-Ντέιβις και Ερνανγκόμεθ στα φόργουορντ. Να κρυφτούν τα γυναικόπαιδα.

Στην πρώτη κιόλας φάση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκλεψαν τη μπάλα στη σέντρα. Στη δεύτερη, πάλι τα ίδια. Ώσπου να ξαναβγάλουν οι Ντουμπαϊανοί το κεφάλι στην επιφάνεια, ο Παναθηναϊκός είχε προσπεράσει με δύο τρίποντα του ξεχασμένου Μήτογλου, ο οποίος μπήκε στη θέση τυο Γάλλου μετά την ανάπαυλα.

Το γήπεδο μίκρυνε, η άμυνα βοήθησε ώστε να πάρει ένεση ζωής η επίθεση, ο Παναθηναϊκός ψήλωσε, η ικανότητα των δύο φόργουορντ στο σουτ ήρθε να προστεθεί στη ρέντα του Όσμαν, η εικόνα άλλαξε εκ θεμελίων. Και ας μην υπήρχε ΟΑΚΑ για να προσθέσει φτερά στα ποδάρια.

Η Ντουμπάι προηγήθηκε με 86-83 με τα σολαρίσματα του Μπέικον και με την παράσταση του Μούσα μπροστά στα πατριωτάκια του, αλλά στο φινάλε ήτνα περίπου βέβαιο ότι οι λαμπερές προσωπικότητες θα έπαιρναν την κατάσταση στα χέρια τους. Οι δυνάμεις που εξοικονόμησε ο Ναν στα 20 λεπτά που ΄μεινε καθηλωμένος στον πάγκο μετά το 3ο φάουλ του αποδείχθηκαν χρυσάφι στην οικονομία του αγώνα.

Ποιος από τους δύο σταρ του Παναθηναϊκού είπαμε ότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος; Μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωρίζει με σιγουριά και δεν νομίζω ότι σκοτίζεται για τέτοιες λεπτομέρειες, τώρα που τα πρωτοπλακίκαρά του πέτυχαν τρεις σημαντικές νίκες σερί.

