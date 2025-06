Ο Ματίας Λεσόρ ξέσπασε μέσα από τα social media αναφορικά με όσους ισχυρίζονται ότι δεν θα είναι ο ίδιος παίκτης μετά τον τραυματισμό του.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR με σχετικό «ποστάρισμα» στο «Χ» αναφέρθηκε σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν θα είναι και πάλι στην ίδια κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για πέντε μήνες.

Συγκεκριμένα έκανε ειδική αναφορά και σε όσους τον αμφισβήτησαν το τελευταίο διάστημα με «ξέσπασμα» στα social media.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Στην Παρτιζάν: "Δεν ήμουν ψηλού επιπέδου για την Euroleague".

Πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκός: "Δεν ήμουν αρκετά καλός για μια ομάδα που πάει για τίτλο και δεν μπορούσα να διατηρήσω το ίδιο επίπεδο μακριά από το Βελιγράδι και τον Ζέλικο".

Τώρα: "Δεν ξέρουμε πώς θα επιστρέψει" ή "δεν θα είναι ο ίδιος μετά τον τραυματισμό".

Το κατάλαβα. Ό,τι κι αν κάνω, πάντα κάποιοι θα πιστεύετε ότι δεν είμαι αρκετά καλός και θα με αμφισβητείτε. Είναι αστείο, ειδικά όταν βλέπω πώς μιλάτε και ενθουσιάζεστε με κάποιους άλλους παίκτες που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.

Όλα καλά όμως.»

In partizan “ i wasnt a EuroLeague big”

First year in pana “ i wasn’t good enough for a title contender and i couldn’t keep the same level away form Belgrade and Zelko”

Now “ we don’t know how he will come back” or “ he won’t be the same after the injury” lol I got it no matter…