Μετράει αντίστροφα για τη λήξη μιας δύσκολης σεζόν η Ρεάλ, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί από το καλοκαίρι. Το ματς απέναντι στην υποβιβασμένη Οβιέδο συνεπώς είχε λίγη σημασία για την οικονομία της La Liga μετά την και κατάκτηση του τίτλου από τη Μπαρτσελόνα, όμως ακόμα κι έτσι οι Μαδριλένοι έκαναν το χρέος τους. Σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο πήραν τη νίκη με 2-0 απέναντι στην ουραγό, αν και δεν φάνηκε να ικανοποιούν το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η Ρεάλ είχε τις ευκαιρίες της στο πρώτο μέρος, με κορυφαία εκείνη του Μασταντουόνο στο 5΄που εξουδετέρωσε ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, όμως γκολ δεν έβρισκε. Αυτό άλλαξε λίγο πριν από το ημίχρονο, όταν στο 45΄ο Καρέρας έκλεψε ψηλά κι έβγαλε τον Γκονζάλο Γκαρθία απέναντι από την εστία, με τον τελευταίο να πλασάρει στη γωνία για το 1-0.

Η Οβιέδο προσπάθησε να απαντήσει στο δεύτερο μέρος, δεν βρήκε στόχο όμως στο καλό της διάστημα από το 55΄ές το 65΄και τελικά το πλήρωσε στο φινάλε. Στο 79΄ο Μπέλιγχαμ κράτησε τη μπάλα ανάμεσα σε αντίπαλα κορμιά κι εκτέλεσε άψογα στη γωνία για το 2-0 που έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Βαθμός-χρυσάφι για τη Τζιρόνα

Νωρίτερα η Τζιρόνα απέσπασε κομβική ισοπαλία με 1-1 απέναντι στη Σοσιεδάδ και ξέφυγε στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, δυο «στροφές» πριν από το φινάλε. Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μαρτίν στο 28΄, οι Καταλανοί έφεραν το ματς στα ίσα στο 66΄με τον Στουάνι και πρόσθεσαν ακόμα έναν πολύτιμο βαθμό στο σακούλι.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και ο αγώνας της Βαλένθια με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Μεστάγια». Οι Μαδριλένοι έχασαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με πέναλτι του Ντέκα στο 8, όμως βρήκαν το προβάδισμα δώδεκα λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Λεϊνέ. Στο 40΄ωστόσο ο Λόπεθ διαμόρφωσε την ισοπαλία, που κράτησε τις Νυχτερίδες στην 11η θέση και στο -1 από τους Μαδριλένους.