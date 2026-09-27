Ο Νίκος Καρφής στέκεται στον χαρακτήρα της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, στον τρόπο που αντιμετώπισε η ομάδα τον ημιτελικό, ενώ ξεχωρίζει την παρουσία των Ερτέλ, Λαρεντζάκη και Τσαλμπούρη.

Η ΑΕΚ ήξερε πριν το τζάμπολ του ημιτελικού του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό πως πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό ματς. Γκραν φαβορί για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν η ομάδα του Μπαρτζώκα και περασε στον τελικό.

Όμως η Ένωση που έχει κάνει τη πιο δύσκολη προετοιμασία των τελευταίων ετών λόγω όλων αυτών που της έχουν συμβεί, έχει να κρατήσει αρκετά πράγματα από τον ημιτελικό.

Η Βασίλισσα δεν παράτησε σε κανένα σημείο το ματς και συνεχώς επέστρεφε, δείχνοντας τον χαρακτήρα της παρά τις τεράστιες απουσίες στη frontline. Η ΑΕΚ δείχνει πως θα είναι έτοιμη όταν πρέπει και όταν μπορέσει ο Σάκοτα να κάνει μια προπόνηση με όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

Πιο πολύ δυνατό φιλίκό, παρά ημιτελικός Super Cup

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως στην ΑΕΚ αντιμετωπίσαν το συγκεκριμένο ματς σαν το πιο δυνατό... φιλικό της προετοιμασίας. Ναι, καλά ακούσατε. Η Ένωση έχει ζήσει φέτος μια από τις πιο δύσκολες προετοιμασίες των τελευταίων ετών.

Υπήρχαν μέρες που είχε 11 παίκτες στα... πιτς λόγω προβλημάτων τραυματισμών και του θέματος με την γαστρεντερίτιδα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δυσκολευόταν πολύ να κάνει ακόμα και προπόνηση, αφού οι επιλογές ήταν ελάχιστες.

Ακόμα δεν έχει γίνει προπόνηση φέτος με όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Το καλό μαντάτο στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό είναι πως επέστρεψε το πολύτιμο γρανάζι που ακούει στο όνομα Δημήτρης Φλιώνης. Σημαντικό και ότι είδαμε Τομά Ερτέλ σε καλό επίπεδο. Ακόμα φυσικα δεν είναι στο 100% και συνεχώς θα βελτιώνεται και θα κερδίζει πόντους.

Η ΑΕΚ αναγκάστηκε να παίξει σε αυτόν τον ημιτελικό χωρίς τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες της στη frontline. Εκτός ήταν ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Κίσον Φίζελ. Τεράστιες απώλειες.

Ο Σάλε κατά τη διάρκεια των προπονήσεων χρησιμοποίησε τον Νόλεϊ ακόμα και στο «4» που δεν είναι η φυσική του θέση. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς όταν έχεις τόσες πολλές απουσίες στη ρακέτα.

Η Ένωση είχε την ευκαιρία κόντρα στον Ολυμπιακό να δοκιμάσει τις δυνάμεις γνωρίζοντας πως θα είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα το επόμενο διάστημα με τον Ερτέλ στο 100% και με την επιστροφή των τριών τραυματιών. Στην 12άδα ήταν ακόμα και ο Πίνκνεϊ που βοηθά απλώς στην προετοιμασία.

Όσοι βιάστηκαν να ξεγράψουν την ΑΕΚ του Σάκοτα με 2 σερί Final Four BCL και χαμένο τελικό πέρυσι, καλύτερα να το ξανασκεφτούν. Η ΑΕΚ θα κριθεί καλύτερα και θα πιάσει το πικ της απόδοσης της όταν επιστρέψουν οι τραυματίες.

Το πάλεψε μέχρι το τέλος με διάθεση, ταχύτητα και πάγκο

Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο μπροστά σε ποιότητα και από πλευράς προετοιμασίας σε σχέση με την ΑΕΚ. Είχε παίξει και δύο επίσημα ματς. Επίσης η Ένωση έπρεπε να κατεβάσει μια 12άδα με κομβικές απουσίες στη ρακέτα.

Παρόλα αυτά στάθηκε και το πάλεψε το ματς μέχρι τα τελευταία λεπτά. Μπορεί να ανέβασε ρυθμούς και τη διαφορά σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά η ομάδα του Σάκοτα απαντούσε με σερί και επέστρεφε στο ματς.

Στο 35' η διαφορά ήταν στο +10 με την ΑΕΚ να μην καταθέτει τα όπλα, αλλά στη συνέχεια ο Μοντέρο ανέλαβε δράση και τελείωσε το ματς.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει περάσει ορισμένα όμορφα στοιχεία στην Βασίλισσα παρόλο που του λείπουν βασικά κομμάτια στη frontline. Η ΑΕΚ προσπαθεί να τρέξει όσο το δυνατόν περισσότερο και να βρει πόντους στον αιφνιδιασμό.

Ωραία κυκλοφορία με προσπάθεια να ενεργοποιηθούν όλοι οι παίκτες στην επίθεση. Δεν είναι τυχαίο πως ειχε 17 πόντους στον αιφνιδιασμό σε σχέση με τους 13 του Ολυμπιακού.

Θα δούμε και πιο όμορφα πράγματα από την ΑΕΚ το επόμενο διάστημα. Θυμηθείτε το. Πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο και οι 42 πόντους που βρήκε από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Σημαντικό να έχει βαθύ rotation και να μπορεί να το... ανοίγει όποτε χρειάζεται ο Σάκοτα.

Ο φοβερός Τσαλμπούρης και οι ηγέτες Λαρεντζάκης και Ερτέλ

Θα σταθώ στον Τσαλμπούρη. Ο Έλληνας ψηλός ήταν εκπληκτικός και έδειξε μέρος του ταλέντου. Αν πιστέψει στις δυνατότητες του και παίζει με αυτοπεποίθηση θα βοηθήσει την ΑΕΚ πολύ φέτος. Και ας έχει δύσκολη αποστολή λόγω του ανταγωνισμου στη ρακέτα της ΑΕΚ (Γουίλιαμς, Μπράουν, Φίζελ, Τζόζεφ). Είχε 18 πόντους με 6/6 δίποντα και 2/3 τρίποντα,4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Μεγάλο ματς. Δεν μάσησε και πήρε ότι του έδωσε η αντίπαλη άμυνα. Αυτόν τον Τσαλμπούρη έχει ανάγκη η ΑΕΚ.

Πάμε και στον Λαρεντζάκη. Μπορεί ο Λάρυ να είχε 1/5 σουτ και 6 πόντους, αλλά βοήθησε και θα βοηθά και με άλλους τρόπους. Είχε 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και ηγετική συμπεριφορά στο παρκέ.

Είναι χαρακτηριστική η φάση στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου με την ΑΕΚ να... ροκανίζει τη διαφορά. Τότε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φόρεσε τον «μανδύα» του ηγέτη. Προσπαθούσε να δώσει έμφαση στους συμπαίκτες του σε εκείνο το χρονικό σημείο, φωνάζοντας «Πιστέψτε το, μπορούμε να το γυρίσουμε». Η εμπειρία του, η ποιότητα του και η ικανότητα του να διαχειρίζεται κρίσιμες στιγμές στα ματς, είναι πολύ σημαντικά για την φετινή ΑΕΚ. Έβγαλε και μια απίθανη άμυνα πάνω στον Ντόρσεϊ, κλειδώνοντας τον. Θα συνεισφέρει και σε αυτό το κομμάτι. Νιώθει καλά στην Ένωση ο Λάρυ και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Σάκοτα.

Είχαμε και το ντεμπούτο του Ερτέλ. Ακόμα ο Γάλλος δεν είναι στο 100%, έχοντας ελάχιστες προπονήσεις με την Ένωση, ωστόσο η κλάση του έβγαζε μάτι σε κάθε κίνηση. Σε μια φάση έφυγε σα βέλος στον αιφνιδιασμό και δεν τον σταμάτησε κανείς, ενώ σε μια άλλη εκτέλεσε για τρεις με στυλ. Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ πέτυχε 5 πόντους (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα), μοίρασε 3 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο, σε 15:29 λεπτά συμμετοχής. Θα ανέβει και θα γίνει ο floor general της Ένωσης.

Καλό ματς σε γενικές γραμμές και ο Τζόζεφ με16 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ θα μπορούσε να ξεπεράσει και τους 20 αν κάποια τελειώματα του κοντά στο καλάθι δεν ήταν άτσαλα. All around εμφάνιση από τον Κατσίβελη και ορισμένες στιγμές ποιότητας του Νόλεϊ, ο οποίος θα είναι ένας από τους 2-3 κορυφαίους σκόρερ της ΑΕΚ φέτος.

Η ΑΕΚ θέλει δουλειά ακόμα, αλλά έχει γερές βάσεις, έχει Σάκοτα στον πάγκο και θα τον βρει τον δρόμο της. Φυσικά για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ηρεμία από όλους γιατί η σεζόν είναι κομβική και η Ένωση έχει βάλει στόχο το BCL! Η Βασίλισσα έχει ανάγκη τον κόσμο της, αρχής γενομένης από το ματς με το Μαρούσι στις 3 Οκτώβρη.

ΥΓ: Το ρόστερ της ΑΕΚ με μια πρώτη ματιά είναι καλύτερο από πέρυσι σε όλες τις θέσεις, ενώ υπάρχουν αρκετοί παίκτες που μπορούν να παίξουν και να μαρκάρουν παραπάνω από μια θέσεις. Κρατήστε το αυτό.

ΥΓ 1: Είναι στενάχωρο να γίνεται τέτοιου είδους ματς που θα πρέπει να είναι γιορτή δίχως την παρουσία των οπαδών των δύο ομάδων. Αλλά στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό. Από κάθε άποψη. Και δεν κάνουμε και κάποιο βήμα για να γίνουμε έτοιμοι. Σε όλες τις χώρες αυτές οι διοργανώσεις είναι γιορτή. Στην Ελλάδα πάλι κάνουμε βήματα προς τα πίσω.