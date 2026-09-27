Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ο Λαρεντζάκης ούρλιαζε στους συμπαίκτες του να πιστέψουν
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Stoiximan Super Cup αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και πήρε τη νίκη με 93-80.
Οι «ερυθρόλευκοι» μπορέι να κατάφεραν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του ματς να έχουν μεγάλες διαφορές, ωστόσο υπήρχαν περιπτώσεις που η Ένωση έδιεχνε να έχει ακόμα σφυγμό και να πλησιάζει.
Είναι χαρακτηριστική η φάση στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου με την ΑΕΚ να... ροκανίζει τη διαφορά. Τότε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ που ήταν επιφορτισμένος με τα όσα συνέβαιναν στον πάγκο της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, είχε φορέσει τον «μανδύα» του ηγέτη.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης προσπαθούσε να δώσει έμφαση στους συμπαίκτες του σε εκείνο το χρονικό σημείο φωνάσζοντας «Πιστέψτε το, μπορούμε να το γυρίσουμε».
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