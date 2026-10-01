Αγγελόπουλος: «Ο Σαβέφσκι μου έδωσε τη φανέλα του από το ιστορικό ματς με την Παρτίζαν το 1999»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος στάθηκε στο ταξίδι που είχε κάνει μαζί με την ΑΕΚ στο Βελιγράδι για το ιστορικό ματς με την Παρτίζαν.

Στις 7 Απριλίου του 1999, η ΑΕΚ πιστή στα ιδανικά της, αψήφησε τον πόλεμο ταξιδεύοντας στο Βελιγράδι για το φιλικό με την Παρτίζαν στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης.

Την περίοδο που το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε τη Σερβία, η ΑΕΚ πήρε μια τολμηρή απόφαση να νικήσει τον πόλεμο και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης. Μεγάλη Τετάρτη του 1999 η Ένωση ταξίδεψε στο εμπόλεμο Βελιγράδι για να δώσει έναν φιλικό αγώνα ζωής με την Παρτίζαν.

Στο ταξίδι αυτό βρέθηκε και ο Μάκης Αγγελόπουλος που μίλησε εφ' όλης της ύλης στους εκπροσώπους του Τύπου και απάντησε σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Βασίλισσα.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε πως έχει τη φανέλα που φόρεσε ο Τόνι Σαβέφσκι από αυτό το ματς και του την έδωσε προσωπικά ο θρύλος της Ένωσης, επειδή είχε βοηθήσει την ομάδα στο παρελθόν χωρίς να θέλει να μαθευτεί. Ο σπουδαίος Σαβέφσκι που κάποτε δέσποζε στα χαφ της Ένωσης, δεν το είχε ξεχάσει και έδωσε στον Αγγελόπουλο τη φανέλα του.