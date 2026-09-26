Σάκοτα: «Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες - Είμαστε αρκετά πίσω αλλά...»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το δικό του σχόλιο μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ.

Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική κόντρα στον Ολυμπιακό, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που πήραν τη νίκη με 93-80 και μαζί το εισιτήριο για τον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου για τα όσα είδε από την ομάδα του, τους τραυματισμούς που έχουν ταλαιπωρήσει την ΑΕΚ, αλλά και την εικόνα του αγώνα.

Ο Σάκοτα είπε

«Ήταν ολοφάνερο πως μας λείπουν τα παιχνίδια και κάποιες φάσεις που δεν μπορείς να βρεις ούτε στην προπόνηση από πλευράς ανταγωνισμού. Είδαμε φάσεις να διορθώνονται παίζοντας κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τα λάθη είναι κάτι που θα μειωθούν. Δεν περίμενα πολλά στην επίθεση, τα παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τον ρυθμό. Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε σημεία».

Για την εικόνα της ΑΕΚ: «Λέγοντας συνέχεια για απουσίες και ατυχίες δεν είναι θέμα ότι ψάχνουμε δικαιολογίες. Θέλουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε επίσημα παιχνίδια μπροστά μας. Δεν περιμένω καλά παιχνίδια στην αρχή, όμως όσο παίζουμε και στο σημείο που φτάσαμε το παιχνίδι, δεν λέω ότι θα διορθώσουμε τα πράγματα από αύριο, αλλά ξέρουμε τι θα διορθώσουμε. Η επόμενη μέρα που λέω έχει να κάνει με την επανάληψη. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία όσον αφορά την αρχή».

Για το βάθος στο ρόστερ ομάδας: «Δεν έχει να κάνει με ξένους ή Έλληνες. Κάποιοι δουλεύουν από την πρώτη μέρα, κάποιοι ήρθαν πρόσφατα. Είμαστε όλοι με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας. Γι αυτό έχουμε σκαμπανεβάσματα. Αυτά σιγά σιγά πλησιάζουν για να είμαστε έτοιμοι και φέτος θα είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που ξέραμε και περιμέναμε πριν από το παιχνίδι. Ήθελαν να είμαστε αμυντικά εκεί και δεν το κάναμε για 40 λεπτά. Κάποια στιγμή έφυγε το σκορ, κόντρα σε μια ομάδα που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 20+. Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Αν μας αφήσει λίγο τον αέρα αυτή η ομάδα θα παίξουμε. Αρχή είναι και δεν βγάζουμε συμπεράσματα για τη συνέχεια».

Για το γεγονός ότι δεν γεμίζει το γήπεδο: «Αυτό με τον κόσμοι είναι κάτι που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις στον παίκτη ειδικά τον ξένο. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει sold out στα διαρκείας. Ο κόσμος έρχεται. Είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα, όσον αφορά το ταλέντο».

Για τον Σούλη Μαρκόπουλο: «Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει και πραγματικά λυπάμαι και εκφράζω τη λύπη μου στην οικογένειά του. Τόσο ξαφνικά και χωρίς να ξέρουμε κάποια πράγματα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά».