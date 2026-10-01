Αγγελόπουλος: «Υπάρχει σίγουρα πρόταση του ΝΒΑ προς τη Euroleague, αφορά συγχώνευση, απορρόφηση, κατάργηση της Euroleague»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος μίλησε για την πρόταση από το ΝΒΑ προς τη Euroleague.

Εφ' όλης της ύλης μίλησε ο Μάκης Αγγελόπουλος στη συνάντηση-συζήτηση που είχε στη SUNEL Arena με τους εκπροσώπόυς του Τύπου και ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Μίλησε για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την Ένωση, ενώ ανέφερε πως υπάρχει σίγουρα πρόταση από το ΝΒΑ προς τη Euroleague.

Αναλυτικά

«Υπάρχει σίγουρα πρόταση από το NBA προς την Euroleague. Η πρόταση αφορά την απορρόφηση. Συγχώνευση και απορρόφηση. Κατάργηση της Euroleague. Οι ομάδες πάνε όλες στο BCL. Αν γίνει αυτό το σενάριο θα υπάρχει καθυστέρηση. Δεν μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο. Γι αυτό πιστεύω ότι ενδεχόμενο deal θα καθυστερήσει τις επενδύσεις. Γιατί αν σε αγοράσει, κλείνεις. Η Ευρωλίγκα είναι ο ορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Δεν αφήνουν σε κανέναν να αναπνεύσει. Με ρωτάνε γιατί δεν πάω στο EuroCup. Αν το πάρω θα πάρω τηλεοπτικό 100.000 και οι άλλοι 4 εκ επειδή είναι μέτοχοι. Η Ρεάλ και η Μπάγερν έχουν 10 εκ. ρήτρα. Παίξαμε μία χρονιά στο EuroCup. Τους είπα ποιο είναι το πλάνο. Μου είπαν ότι έχουν κολλήσει οικονομικά. Υπάρχει μία λύση να βρούμε 70 εκ., αλλά πρέπει τα ματς να πάνε ΣΚ. Θέλανε για 35 εκ. να γίνει αυτό. Και σηκώθηκα και έφυγα. Εκεί καταλαβαίνεις τον τρόπο σκέψης. Εμένα με ενοχλεί και αυτή η αδιαφάνεια.

Το NBA σου λέει ότι ανοίγει το 25%. Δύο δρόμοι, το BCL και τα πρωταθλήματα. Όλες οι ομάδες θα παίρνουν τα ίδια χρήματα. Εμπορικά, η πλήρης αποτυχία της Ευρωλίκγκας. Σε νέες αγορές απέτυχε να μπει, Λονδίνο κλπ. Το NBA έρχεται να ξεκλειδώσει μία εμπορική αξία. Δεν δούλεψε το να πάνε τα λεφτά στους 11, γιατί δεν συμπαθεί τα λιμνάζοντα νερά. Το NBA θα δώσει 12 άδειες. Στο τέλος του τρίτου χρόνου θα δώσει άλλες τρεις, και στο τέλος του έκτου άλλες τρεις. Άρα κλειδώνει στις 18. Η Ευρωλίγκα πότε σκέφτηκε να κάνει franchises; Όταν ήρθε το NBA. Η Εuroleague πήγε να σωθεί στον Κόλπο. Άρα ομολογεί την αποτυχία της. Το NBA λέει όλες οι άδειες στην Ευρώπη. Στο NBA 7 ξένοι και 5 homegrown.

Πληρώνουν οι ομάδες μας στην Εuroleague πρόστιμο για το σάλαρι καπ. Κάποιοι που δεν δέχονται σάλαρι καπ στην Ελλάδα, το δέχονται στην Εuroleague. Μου έλεγε ο Τέιτουμ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του NBA είναι ότι έχει οκτώ διαφορετικούς πρωταθλητές»