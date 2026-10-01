Αγγελόπουλος: «Αν πάθει κάτι η Sunel Arena, θα πάμε στο ΣΕΦ!»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος στάθηκε στην πιθανότητα να χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ άλλο γήπεδο, εκτός της SUNEL Arena στο μέλλον

Εφ' όλης της ύλης μίλησε ο Μάκης Αγγελόπουλος στη συνάντηση-συζήτηση που είχε στη SUNEL Arena με τους εκπροσώπόυς του Τύπου και ρεπόρτερ της ΑΕΚ.

Ο διοικητικός ηγέτης της Βασίλισσας αναφέρθηκε σε όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την ομάδα, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη... συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό για τη SUNEL Arena και ξεκαθάρισε τα πράγματα για τη σύμβαση.

Τα όσα είπε για το συγκριμένο θέμα

«Φτάσαμε στο επίμαχο θέμα με τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο αυτό όπως και το ΣΕΦ ανήκουν στον φορέα ΣΕΦ. Είναι νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται δύο γήπεδα και λέει ότι σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η ομάδα που χρειάζεται γήπεδο θα αγωνίζεται στο άλλο. Αν πάθει κάτι το γήπεδό μας, εμείς θα πάμε να παίξουμε στο ΣΕΦ. Εμάς εμμέσως μας βοήθησε και στην πρόταση για το NBA. Μας εξυπηρέτησε αυτό ότι υπάρχει μία εναλλακτική από την πρώτη ημέρα. Εμείς έπρεπε στο πλαίσιο της αγοράς να ακυρώσουμε κάποιες συναυλίας. Είναι μία συμφωνία που στο πάρε - δώσε χάνουμε, δεν κερδίζουμε. Βγήκαν και κάτι φήμες ότι πήραμε εκατομμύρια. Εμείς είμαστε ζημιωμένοι. Όμως εξασφαλίσαμε αν χρειαστούμε το άλλο γήπεδο. Είμαστε δεμένοι σε μία σύμβαση και πρέπει να την τηρήσουμε. Όποιος μου έχει ζητήσει βοήθεια του την έχω δώσει. Έχω πρόσφυγες παππούδες. Όπου μπορεί η ΑΕΚ να βοηθήσει βοηθάει. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ένα μερίδιο στην αγορά, όσο μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνει το κομμάτι μας.

Σε αυτή τη λογική αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για την κεντρική διαχείριση. Χάσαμε και ένα πρωτάθλημα για να σώσουμε ΠΑΟΚ - Άρη. Αφήσαμε ένα μεγάλο ποσό στο τραπέζι από την COSMOTE για το κοινό καλό. Όπως ήμασταν εδώ όταν ανοίξαμε την πόρτα στους Παλαιστίνιους που τον έκανε κανείς. Παίξαμε τρεις φορές με αυτούς. Όταν ο Καντέρ ήθελε να κάνει το καμπ για τα παιδιά των Τούρκων προσφύγων η ΑΕΚ άνοιξε την πόρτα, όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έκαναν πίσω λόγω Turkish Airlines. Αποδεδειγμένα έχει δείξει ότι όπου υπάρχει πρόβλημα είναι εδώ. Όπου υπήρξε ανάγκη η ΑΕΚ ήταν εδώ. Μην έχοντας συμβατική υποχρέωση εγώ σαν άνθρωπος μου αρέσει η δημιουργία και έχω το μικρόβιο της προσφοράς. Παρότι ο Ολυμπιακός είναι αντίπαλος, θεωρώ ότι δεν είναι εχθρός. Θα τον εξυπηρετούσα. Αυτό που πρεσβεύουμε, οι πρόσφυγες δημιουργοί μας, είναι μία κουλτούρα που την κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Πιστεύω ότι αυτό θα πάρει θετικό πρόσημο στην ιστορία. Το έχω αποδείξει ότι το κάνω πάντα. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή και θα το έκανα. Δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού, αλλά του αντιπάλου».

Πρόσθεσ πως: «Είναι το μοναδικό γήπεδο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που δεν έχει πάρει ένα ευρώ. Ήρθαν και τα καινούργια LED επιπέδου NBA. Η εμπειρία πλέον του γηπέδου θα είναι καταπληκτική. Τελειώσαμε με τις υποδομές που ήταν το δύσκολο κομμάτι».

Για τον λόγο που δεν επικοινωνήθηκε η σύμβαση της Sunel Arena και η χρήση από τον Ολυμπιακό, : «Η διαχείριση η επικοινωνιακή ήταν λάθος. Το ότι επινοικιάσαμε κάποια ντουβάρια για μερικούς μήνες, δεν νομίζω ότι πουλήσαμε την ιστορία. Αν υπάρξουν βανδαλισμοί θα πληρωθούν, είναι μέρος της συμφωνίας».