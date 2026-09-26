Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με 93-80 και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να συνεχίσει τις νίκες του και μαζί πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό του Σούπερ Καπ. Για τα ημιτελικά αντιμετώπισε την ΑΕΚ και κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα με 93-80.

Κορυφαίος ο Ντόντα Χολ 9 πόντους (3/4 βολές, 8/9 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 28 λεπτά. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Γιαν Μοντέρο με 17 πόντους (4/7 βολές, 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά, ο οποίος έπαιξε κομβικό ρόλο στα τελευταία λεπτά.

Στον τελικό της διοργάνωσης (27/09, 21:00) , η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Ο αγώνας

Ο Χολ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Νόλεϊ να απαντάει με τέσσερις προσωπικούς πόντους για το 4-2 υπέρ της ΑΕΚ στο 08:53. Ο Ολυμπιακός με ένα σερί 9-0 από το 07:54 (Γουόρντ) μέχρι το 06:08 (Χολ), είχε περάσει μπροστά με 11-4. Ο Τζόσεφ είχε μειώσει σε 16-9 στο 04:49, ωστόσο με τρεις πόντους του Χολ, η διαφορά είχε ανέβει σε διψήφιο αριθμό (19-9) για πρώτη φορά. Μετά από δίποντα των Καραγιαννίδη και Ντόρσεϊ, το σκορ ήταν 26-13 στο 01:51, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα με 28-18.

Οι Τσαλμπούρης και Τζόσεφ είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου (28-22), με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα σερί 9-0 από το 07:15 (Χολ) μέχρι το 05:10 (Νετζήπογλου), για το 37-22 (+15). Με δύο τρίποντα (Εντιάι - Μοντέρο) και δίποντο του Χολ, η διαφορά είχε φτάσει τους 20 (46-26) στο 02:54. Η ΑΕΚ είχε βγάλει αντίδραση και με σερί 11-0 από το 02:31 (Μπάρτλεϊ) μέχρι τα 00:34 (Τσαλμπούρης) είχε μειώσει σε 46-37, το οποίο ήταν και τελικό σκορ ημιχρόνου.

Οι Ντόρσεϊ (τρίποντο) και Γουόρντ (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Πίκνεϊ να απαντάει με τρίποντο για το 51-40 στο 08:52. Ο Ολυμπιακός με ένα σερί 7-0 από το 05:04 (Χολ) μέχρι το 04:08 (Βεζένκοβ) είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 23 (70-57). Με επιμέρους σκορ 15-2 από το 03:44 (Νόλεϊ) μέχρι τα 00:43 (Τσαλμπούρης), η ΑΕΚ είχε μειώσει σε 72-62, με τους Πειραιώτες να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 74-62 χάρη σε δίποντο του ΜακΙντάιρ.

Ο Τζόσεφ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Μοντέρο να απαντάει με πέντε πόντους, ενώ είχε ακολουθήσει ένα δίποντο του Φουρνιέ για το 81-64 στο 08:32. Με σερί 8-0, η «Ενωση» είχε μειώσει σε 81-72, ενώ μάλιστα η διαφορά στο 05:30, είχε φτάσει τους εφτά (82-75). Με μπροστάρη τον Μοντέρο, ο Ολυμπιακός στο 04:05 προηγούνταν με 89-75. Οι Πειραιώτες είχαν διαχειριστεί τη διαφορά τους και φτάσανε στη νίκη με 93-80.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε μόνιμα το προβάδισμα και παρότι μείωνε η τρομερά ανταγωνιστική ΑΕΚ , έβρισκε τον τρόπο επιθετικά να ξεφύγει με διψήφιο αριθμό.

, έβρισκε τον τρόπο επιθετικά να ξεφύγει με διψήφιο αριθμό. MVP Ο... Ντόντα Χολ , ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε ένα ακόμη ματς, έχοντας 19 πόντους (3/4 βολές, 8/9 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 28 λεπτά.

, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε ένα ακόμη ματς, έχοντας 19 πόντους (3/4 βολές, 8/9 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 28 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Γιαν Μοντέρο , ο οποίος είχε 17 πόντους (4/7 βολές, 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά.

, ο οποίος είχε 17 πόντους (4/7 βολές, 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 20 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Τρομερός ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Εβάν Φουρνιέ , ο οποίος είχε 5 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 6 λάθη σε

, ο οποίος είχε 5 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 6 λάθη σε ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Πολύ υψηλό ποσοστό στα δίποντα από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν 80% (24/30).

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80