«Πονοκέφαλος» για τον Πέδρο Μαρτίνεθ τρεις εβδομάδες πριν από το τζάμπολ της Euroleague καθώς ο Γκάμπριελ Ντεκ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Αργεντινής με τον Καναδά.

«Συναγερμός» σήμανε στην Ρεάλ Μαδρίτης λόγω του τραυματισμού του Ντεκ στην ήττα της Αργεντινής από τον Καναδά με 97-92 για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο Ντεκ υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από το παρκέ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό ώμο και δεν επέστρεψε στο υπόλοιπο του αγώνα.

Το άσχημο νέο για τους Μαδριλένους είναι ότι υπέστη υποτροπή στον ίδιο ακριβώς τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Πριν από την αποχώρησή του, ο Ντεκ πρόλαβε να αγωνιστεί για 12 λεπτά, έχοντας 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ με 2/4 δίποντα και 0/1 τρίποντο.