Αν και ο Καναδάς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 17 πόντους διαφορά, κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και να επικρατήσει της Αργεντινής στο Κεμπέκ με 97-92 διατηρώντας το αήττητο.

Τρομερό παιχνίδι διεξήχθη στο «Videotron Centre» του Κεμπέκ στον Καναδά, εκεί όπου η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ (και του... Κεμ Μπιρτς) έφτασε στη νίκη με 97-92 απέναντι στην Αργεντινή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 23-40 αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να φέρουν τα πάνω-κάτω κα να φτάσουν στην τελική επικράτηση με την οποία έφτασαν τις οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Νίκελ Αλεξάντερ-Γουόκερ των Χοκς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 26 πόντους και 4/11 τρίποντα, ενώ ο... νέος συμπαίκτης του στην Ατλάντα, Λούτζεντ Ντορτ είχε άλλους 25 πόντους με 4/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα. Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε της Ντουμπάι BC μέτρησε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Το «παρών» στο παιχνίδι έδωσε και ο Κεμ Μπιρτς του Άρη, ο οποίος μέτρησε μόλις έναν πόντο σε 20:31 λεπτά συμμετοχής έχοντας 0/1 δίποντο, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Για τους Αργεντινούς, ο Νίκολα Λαπροβίτολα (ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Μπανταλόνα) έκανε ματσάρα με 31 πόντους και 8/12 τρίποντα (!) ενώ ήταν άστοχος ο Καμπάτσο με 0/7 εντός παιδιάς, μοιράζοντας ωστόσο 5 ασίστ.