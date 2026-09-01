Συνολικά 10 παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν το παρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ τον Αύγουστο, με τους Ντόρσεϊ και Μοντέρο να ξεχωρίζουν.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν και μάλιστα έδωσε και το πρώτο του φιλικό, όπου κέρδισε τον Προμηθέα. Από τη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, απουσιάζουν αρκετοί παίκτες, λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Συνολικά 10 «ερυθρόλευκοι» αγωνίστηκαν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 τον Αύγουστο. Πέντε με την εθνική μας ομάδας και από ένας σε Σερβία, Σενεγάλη, Δομινικανή Δημοκρατία, Γαλλία και Βουλγαρία.

Αρχικά, με την Ελλάδα, ξεχώρισε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού που προέρχεται από μία «μαγική» σεζόν με τους Πειραιώτες, στα δύο ματς που έπαιξε (κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία), είχε μέσο όρο 22.5 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ, 0.5 κλεψίματα, 3 λάθη. Μάλιστα κόντρα στους Ισπανούς στο «T-Center», είχε ρεκόρ καριέρας.

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης είχε μέσο όρο 4 πόντους, 2 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ και 0,5 λάθη και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης 2.5 πόντους, 0.5 ριμπάουντ, 1.0 ασίστ και 1.0 λάθη. Αυτοί οι τρεις παίξανε και στα δύο ματς της Εθνικής. Υπάρχει και ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος βέβαια αγωνίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα κόντρα στην Ισπανία, δίχως να καταγράψει κάτι στη στατιστική του. Κόντρα στην Ουκρανία είχε 2 πόντους σε 6 λεπτά.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έπαιξε μόνο στο πρώτο ματς, καθώς στο δεύτερο έμεινε εκτός 12αδας λόγω ενοχλήσεων. Με αντίπαλο την Ουκρανία στη Ρίγα, είχε 5 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Από κει και πέρα, πολύ μεγάλες εμφανίσεις πραγματοποίησε ο Γιαν Μοντέρο με τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού, στα δύο ματς κόντρα σε Βραζιλία και Χιλή, όπου η ομάδα του έκανε το 2/2, είχε μέσο όρο 21 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2,5 κλεψίματα και 3 λάθη.

Ο Εβάν Φουρνιέ έπαιξε στις δύο νίκες της Γαλλίας (με Σλοβενία - Σουηδία) και έμεινε σε «ρηχά νερά», έχοντας μέσο όρο 2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 0.5 λάθη. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ο οποίος απέφυγε τον τραυματισμό στο πιο πρόσφατο ματς της Σερβίας, στις νίκες της εθνικής του κόντρα σε Ισλανδία και Ιταλία, είχε μέσο όρο 8.5 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 0,5 κλεψίματα και 1 λάθος.

Ο Εμπάι Εντιάι που επίσης θα φοράει τα «ερυθρόλευκα» τη νέα σεζόν, έπαιξε στις νίκες της Σενεγάλης με Ανγκόλα και Μάλι. Ο νέος φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε μέσο όρο 7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 2 λάθη.

Τέλος, ασύλληπτη εμφάνιση έκανε ο Σάσα Βεζένκοβ, στο εκτός έδρας παιχνίδι της Βουλγαρίας κόντρα στη Ρουμανία για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του στη νίκη με 103-86. Αγωνίστηκε για 34 λεπτά και είχε 36 πόντους (6/7 βολές, 9/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.