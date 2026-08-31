Μιλουτίνοφ: Λήξη «συναγερμού», επέστρεψε στο παρκέ!
Μεγάλη παγωμάρα υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιταλία - Σερβία. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στα μέσα της δεύτερης περιόδου, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι μετά από πτώση ενός αντίπαλου παίκτη πάνω του και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.
Υπήρξε «συναγερμός» τόσο στη Σερβία όσο και στον Ολυμπιακό, ωστόσο τα νέα ήταν ευχάριστα στο φινάλε. Ο Σέρβος «γίγαντας», επέστρεψε κανονικά για το δεύτερο ημίχρονο και πέρασε στο παρκέ να αγωνιστεί, δείγμα του ότι δεν είχε κάτι σοβαρό.
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