Aπίθανοι Μήτογλου και Ντόρσεϊ: Ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους κόντρα στην Ισπανία
Η Εθνική μας ομάδα έδειξε τα... δόντια της και επικράτησε στην παράταση με 108-106 της Ισπανίας στο T-Center για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο του 2027.
Απίθανο ματς έκανε ο Ντίνος Μήτογλου που σταμάτησε στους 29 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας με την Εθνική ομάδα. Εκπληκτικός και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 29 πόντους επίσης με μεγάλα σουτ στα τελευταία λεπτά.
Ο Ντόρσεϊ είχε 5/8 τρίποντα και 10/10 βολές, αλλά και 2/9 δίποντα, ενώ ο Μήτογλου μέτρησε 3/9 δίποντα, 7/10 τρίποντα και 2/2 βολές.
Το προσωπικό ρεκόρ του Μήγογλου ήταν οι 22 πόντοι που είχε κόντρα Τσεχία σε αναμέτρηση για τα προκριματικά, ενώ ο Ντόρσεϊ ξεπέρασε τους 27 πόντους που είχε με το νέο ρεκόρ των 29!
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