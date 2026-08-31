Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία και στην 12άδα αναμένεται να συμπεριληφθεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε (31/08, 19:00 LIVE από το Gazzetta) την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Κώστα Παπανικολάου να μην είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού, έμεινε εκτός για την κρίσιμη αναμέτρηση, λόγο ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στο γόνατό του. Τη θέση του στη 12άδα πήρε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος φαίνεται να ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Θυμίζουμε ο παίκτης του Άρη, τραυματίστηκε στο φιλικό κόντρα στην Πολωνία, ωστόσο παρουσίασε βελτίωσε στην αποθεραπεία του και αναμένεται να βοηθήσει τη «γαλανόλευκη» κόντρα στους Ισπανούς.

Αναλυτικά η 12άδα: Νικ Καλάθης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας, Ντίνος Μήτογλου.