Εθνική Ελλάδος: Ο λόγος της απουσίας του Παπανικολάου κόντρα στην Ισπανία
Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε (31/08, 19:00 LIVE από το Gazzetta) την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Κώστα Παπανικολάου να μην είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.
Ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού, έμεινε εκτός για την κρίσιμη αναμέτρηση, λόγο ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στο γόνατό του. Τη θέση του στη 12άδα πήρε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος φαίνεται να ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.
Θυμίζουμε ο παίκτης του Άρη, τραυματίστηκε στο φιλικό κόντρα στην Πολωνία, ωστόσο παρουσίασε βελτίωσε στην αποθεραπεία του και αναμένεται να βοηθήσει τη «γαλανόλευκη» κόντρα στους Ισπανούς.
Αναλυτικά η 12άδα: Νικ Καλάθης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας, Ντίνος Μήτογλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.