H Eθνική πρότεινε στον Στογιάκοβιτς να παίξει στο παράθυρο του Ιουλίου!

Το Gazzetta αποκαλύπτει την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ζήσης στον Αντρέι Στογιάκοβιτς στο πρόσφατο ταξίδι του στην Αμερική. Οι σκέψεις του 21χρονου άσου του Ιλινόι και οι εσπευσμένες κινήσεις των Σέρβων.

Σε σχετικό άρθρο της 4ης Μαρτίου, σας ενημερώσαμε για το status του γιου του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά, σχετικά με το τι θα ισχύσει, σε περίπτωση επιλέξει την ελληνική μπάσκετική ιθαγένεια και είναι διαθέσιμος για την Εθνική ομάδα.

Ο λόγος για τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική πέρασε τα περισσότερα καλοκαίρια της ζωής του, μέχρι να ενηλικιωθεί και να πάει στο πανεπιστήμιο και να αφοσιωθεί πλήρως στο μπάσκετ.

Ο Ελληνοσέρβος guard-forward που διανύει την 3η του χρονιά στο κολέγιο και τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03), με την φανέλα των Fighting Illini του Ιλινόι, θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four του NCAA, βρίσκεται προ ενός μεγάλου διλήμματος: για το αν θα δηλώσει συμμετοχή στο εφετινό του draft του ΝΒΑ ή θα επιστρέψει στην ομάδα του Μπραντ Άντεργουντ για την επόμενη σεζόν, που θα είναι και η τελευταία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Μέχρι και πριν από την έναρξη της “March Madness”, πηγές από τον περίγυρό του συνέκλιναν περισσότερο ως προς στην επιστροφή στο κολέγιο για μία τελευταία χρονιά. Με την έξτρα δουλειά που θα βάλει στο σώμα του, τις επιπλέον παραστάσεις σε ηγετικό ρόλο που θα αποκτήσει αλλά και η πολύ πλούσια σε ταλέντο εφετινή φουρνιά του draft, είναι οι βασικές αιτιάσεις της συγκεκριμένης επιλογής.

Ο Αντρέι, ωστόσο, που στην πρώτη του συμμετοχή κάνει ένα μεστό τελικό τουρνουά του NCAA (μ.ο. 14,3π., 2,3ρ. & 1,3ασ. με 53,6% εντός πεδιάς σε 24,3’) θα εξετάσει και τις δύο επιλογές του, μετά το τέλος της σεζόν και λογικά μέχρι τα μέσα Απρίλη, θα έχει πάρει την απόφασή του.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η απόφαση περί μπασκετικής ιθαγένειας και συμμετοχής σε Εθνική ομάδα, βρίσκεται ιεραρχικά πολύ πιο πίσω στα θέματα που τον απασχολούν την δεδομένη χρονική στιγμή και θα προωθηθεί σε πιο περίοπτη θέση, μόνο στην περίπτωση που παραμείνει για άλλον έναν χρόνο στο Ιλινόι και δεν μπει από φέτος στην διαδικασία του draft.

Άλλωστε, πλην των δύο «παραθύρων» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, στο καλεντάρι της FIBA δεν υπάρχει μεγάλη διεθνής διοργάνωση στο τρέχον καλοκαίρι. Οπότε η όποια συζήτηση γίνεται, αφορά στο διάστημα από το μεθεπόμενο και μετά με αρχικό φόντο το τουρνουά του Κατάρ και φυσικά ποιος ξέρει πως θα είναι η κατάσταση μέχρι τότε στην Μέση Ανατολή.

Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν και με την προϋπόθεση ότι ο Αντρέι Στογιάκοβιτς θα μείνει για άλλη μία σεζόν στο κολέγιο, το Gazzetta αποκαλύπτει την πρόταση που του έκανε η ΕΟΚ για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, ο general manager της Εθνικής ομάδας, Νίκος Ζήσης, που τον επισκέφτηκε στις αρχές του μήνα στο Champaign, όπου βρίσκεται η βάση του πανεπιστημίου του και πέρασε σχεδόν 2 μέρες μαζί του, του παρουσίασε το πλάνο του Βασίλη Σπανούλη για εκείνον (ως προς τον ρόλο του, την θέση που τον προορίζει και τα πράγματα που θέλει να κάνει στο παρκέ), από την στιγμή που θα επιλέξει να παίξει στην «επίσημη αγαπημένη». Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησε.

Το πρώτο ραντεβού των δύο πλευρών είχε γίνει πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, όταν συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τον είχαν επισκεφτεί στο σπίτι του στο Σακραμέντο και είχαν μιλήσει και με τους γονείς του.

Γενικά η προεργασία της ομοσπονδίας γύρω από το συγκεκριμένο prospect είναι πολύ μεγάλη στην βάση τριετίας και μάλιστα στο άμεσο μέλλον, ο Στογιάκοβιτς δεν αποκλείεται να δεχθεί και κάποιο τηλεφώνημα-έκπληξη. Όπως και να δεχθεί κάποια επίσκεψη ακόμη και από τον ομοσπονδιακό τεχνικό στην λογική ότι πλέον δεν έχει υποχρεώσεις.

Επί του πρακτέου, όμως, ο πρώην αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και 4ος σε συμμετοχές (189) με το «εθνόσημο», Νίκος Ζήσης, πρότεινε στον πολλά υποσχόμενο guard-forward (με ύψος 2,01), να έρθει στα τέλη Ιούνη στην Ελλάδα, για να λάβει μέρος στο μίνι-camp προετοιμασίας, να εγκλιματιστεί στο περιβάλλον της «γαλανόλευκης» και φυσικά να κάνει το ντεμπούτο του στους αγώνες με την Ρουμανία και την Πορτογαλία.

Αν κι εφόσον πει το «ναι», κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχει πάρει ήδη μία σημαντική γεύση από την ατμόσφαιρα της «επίσημης αγαπημένης» και το καλοκαίρι του 2027, θα έρθει όντας ήδη μέλος της.

Η Εθνική ομάδα θα δώσει και άλλα δύο παιχνίδια στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτέμβρη (με αντιπάλους που θα προκύψουν από τον όμιλο διασταύρωσης για την 2η φάση), ωστόσο, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα είναι πιο δύσκολο για εκείνον να είναι διαθέσιμος, λόγω της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν.

Το ίδιο «ζεστοί» για να τον χρησιμοποιήσουν στην Εθνική τους ομάδα είναι και οι Σέρβοι, που αναμένεται να τον προσεγγίσουν στην Αμερική, μέσω του assistant coach του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, ο οποίος ταυτόχρονα είναι βοηθός προπονητή στο UCLA και έχει αναλάβει να «στρατολογήσει» όλους τους συμπατριώτες του που αγωνίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος για τον Νεμάνια Γιοβάνοβιτς, οποίος αναφέρθηκε στην περίπτωση του Στογιάκοβιτς.

