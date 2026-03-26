Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport άνθρωποι της Ομοσπονδίας της Σερβίας θα συναντήσουν τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, προκειμένου να τον πείσουν να αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα.

«Μήλον της έριδος» αποτελεί ο Αντρέι Στογιάκοβιτς για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την Ομοσπονδία της Σερβίας. Η ελληνική πλευρά βρέθηκε πριν λίγο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε μια συζήτηση με τον νεαρό άσο και την οικογένεια του. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport άνθρωποι της Σερβικής Ομοσπονδίας ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνομιλήσουν με τον ίδιο τον Αντρέι, αλλά και τον πατέρα του Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Προφανώς και οι δυο πλευρές (Ελλάδα και Σερβία) θα προσπαθήσουν να τον πείσουν να φορέσει τη φανέλα τους στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή δεν «καίγεται» για να δώσει κάποια απάντηση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια διοργάνωση το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Νεμάνια Γιοβάνοβιτς, άμεσος συνεργάτης του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς στην Εθνική Σερβίας ρωτήθηκε για τον Αντρέι Στογιάκοβιτς.

«Ο Αντρέι είναι πολύ ψηλός παίκτης για την θέση «2» και αυτό που θυμόμαστε είναι ο πατέρας του, ο Πέτζα, ως εξαιρετικό σουτέρ. Ο Αντρέι είναι καλός σουτέρ, αλλά ασκεί μεγάλη πίεση στο καλάθι με τις διεισδύσεις του. Είναι πολύ επικίνδυνος στο τρανζίσιον. Έχει φοβερό ταλέντο στο να βρίσκει πόντους στο τρανζίσιον όταν αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο για την ομάδα, κυρίως επιτιθέμενος στο καλάθι ή στο μισό γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σκοράρει με τρίποντο, αλλά αυτές οι δύο λεπτομέρειες αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα στο παιχνίδι του» δήλωσε ο Νεμάνια Γιοβάνοβιτς.

Και συμπλήρωσε: «Παρακολουθούμε και τους δύο (Αντρέι Στογιάκοβιτς και Μίλαν Μομτσίλοβιτς) και θα θέλαμε να παίξουν για την εθνική ομάδα της Σερβίας στο μέλλον. Εκτός από αυτούς, παρακολουθούμε και άλλους παίκτες από τη Σερβία ή εκείνους που μπορούν ενδεχομένως να παίξουν για την εθνική μας ομάδα λόγω του ενός γονέα με σερβικό διαβατήριο».