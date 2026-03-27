Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς εντυπωσιάζει στη March Madness με το Illinois και βρίσκεται στα προημιτελικά, έχοντας πολλά... μάτια πάνω του.

Συνεχίζει να παλεύει για τον θρίαμβο στη March Madness ο Αντρέι Στογιάκοβιτς. Η ομάδα του, το Illinois δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 66-55 του Houston και έτσι βρίσκεται πλέον στην Elite Eight του τουρνουά, εκεί που περιμένει το Iowa.

Ο γιος του Πέτζα είναι εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας και με τις επιδόσεις του έχει βάλει το λιθαράκι του σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία. Ακόμα πάντως δεν έχει αποφασίσει αν θα παίξει με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας ή της Σερβίας.

Οι επιδόσεις του στη March Madness

Ο Αντρέι έδωσε σημαντικές λύσεις στην πρόκριση κόντρα στο Houston. Εκεί έμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά και μέτρησε 13πόντους με 2/2 βολές, 4/5 δίποντα και 1/3 τρίποντα, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο λάθη.

Στον προηγούμενο γύρο πέταξε εκτός συνέχειας το VCU κάνοντας την κορυφαία του εμφάνιση. Είχε 21 πόντους με 7/12 δίποντα, 7/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη στη νίκη με 76-55.

Στον πρώτο γύρο η ομάδα του απέκλεισε το Pennsylvania και εκείνος μέτρησε 9 πόντους με 1/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 2/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Κατά μέσο όρο στη March Madness μετρά 14.3 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 28.3% τρίποντα και 53.6% στα σουτ.

Τι ισχύει με το draft του 2026

Ακόμα δεν βρίσκεται κάπου στα mock drafts, τις προβλέψεις για τις θέσεις που θα δούμε τα prospects στο draft του 2026. Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση του για το αν θα δηλώσει συμμετοχή στο draft ή θα μείνει για άλλη μια σεζόν στο κολέγιο. Πάντως είναι ένας παίκτης που αρκετοί scouts ομάδων του ΝΒΑ έχουν στο μπλοκάκι τους.

Πάντως σε αφιέρωμα που είχε κάνει το ESPN τον Νοέμβρη τον έβαλε στη θέση 49, ένα pick που έχει αυτή τη στιγμή το Σαν Αντόνιο.

Το «nba draft room» που ασχολείται με τα prospects και το draft έχει κάνει μια ανάλυση για τον Αντρέι, τονίζοντας πως έχει τα προσόντα να παίξει στο ΝΒΑ.

«Έχει τα προσόντα να παίξει στιο NBA. Προφανώς προέρχεται από σπουδαία οικογένεια και θα έχει κάθε ευκαιρία να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει το μέγεθος, το εξαιρετικό μπασκετικό IQ και άφθονο αθλητικό ταλέντο. Είναι καλός παίκτης που κόβει και κινείται με την μπάλα και είναι στην καλύτερη του φάση πηγαίνοντας στο καλάθι και χρησιμοποιώντας τη δύναμή του για να τελειώσει μέσω επαφής.

Έχει λίγο πρόβλημα στο σουτ του και δυσκολεύεται να σουτάρει από μακριά. Θα πρέπει να βελτιώσει τα σουτ του για να έχει μια πραγματική ευκαιρία στο επόμενο επίπεδο»