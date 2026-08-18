Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Δύο μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε ένα λεπτό με Μουκουντί και Γιόβιτς
Αρχικά στο 32' μετά από γέμισμα του Μάγερ ο Μουκουντί έβαλε την προβολή από κοντά αλλά δεν βρήκε στόχο, παίρνοντας την... μπουκιά από το στόμα στον Γιόβιτς που ερχόταν από πίσω για να σπρώξει την μπάλα με το κεφάλι στα δίχτυα.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Βούτσοφ έκανε λάθος με τα πόδια, στέλνοντας την μπάλα πάνω στον Γιόβιτς, αλλά το σουτ που έπιασε πέρασε πάνω από τα δοκάρια!
Θυμίζουμε ότι στο 20' η ΑΕΚ είχε δοκάρι με σουτ του Γιόβιτς.
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