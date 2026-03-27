Illinois - Houston 66-55: Ο Στογιάκοβιτς προκρίθηκε στην Elite Eight της March Madness
Συνεχίζει την πορεία του στη March Madness ο Αντρέι Στογιάκοβιτς. Η ομάδα του, το Illinois επικράτησε με 66-55 του Houston και έτσι πέρασε στην Elite Eight του τουρνουά, εκεί που περιμένει το Iowa. Το Illinois ψάχνει την πρώτη κατάκτηση στην ιστορία του.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς , γιος του Πέτζα πάτησε παρκέ για 29 λεπτά και μέτρησε 13πόντους με 2/2 βολές, 4/5 δίποντα και 1/3 τρίποντα, δύο ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο λάθη.
Εξαιρετικό ματς έκαναν και οι Μίρκοβιτς με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά και ο Γουάγκλερ με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Σαρπ τελείωσε με 17 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
Aκόμα ο Αντρέι δεν έχει αποφασίσει σε ποια Εθνική ομάδα θα παίξει. Ελλάδα και Σερβία τον διεκδικούν!
