Η ΑΕΚ στο 20' άγγιξε το προβάδισμα στη Σόφια, αλλά η προσπάθεια του Λούκα Γιόβιτς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ.

Η ΑΕΚ πήγε να πάρει το προβάδισμα στο 20' κόντρα στη Λέφσκι, αλλά ο Γιόβιτς είδε την μπάλα μετά το σουτ που επιχείρησε να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Μάγερ του πέρασε εξαιρετικά την πάσα και ο Γιόβιτς αφού άφησε την μπάλα να... σκάσει στο χορτάρι, σούταρε, όμως η προσπάθειά του βρήκε το οριζόντιο και πέρασε άουτ.