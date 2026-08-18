Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Το δοκάρι στο σουτ του Γιόβιτς
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Η ΑΕΚ στο 20' άγγιξε το προβάδισμα στη Σόφια, αλλά η προσπάθεια του Λούκα Γιόβιτς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ.
Η ΑΕΚ πήγε να πάρει το προβάδισμα στο 20' κόντρα στη Λέφσκι, αλλά ο Γιόβιτς είδε την μπάλα μετά το σουτ που επιχείρησε να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο Μάγερ του πέρασε εξαιρετικά την πάσα και ο Γιόβιτς αφού άφησε την μπάλα να... σκάσει στο χορτάρι, σούταρε, όμως η προσπάθειά του βρήκε το οριζόντιο και πέρασε άουτ.
@Photo credits: INTIME
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